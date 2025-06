Marcéu Pierrotti avalia trabalho como Pedro em Paulo, O Apóstolo: ‘História de coragem’ Ator comenta parceria com Murilo Cezar e celebra carreira na televisão e no teatro Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 11/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcéu Pierrotti interpreta Pedro na série Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Marcéu Pierrotti está pronto para mostrar ao público o trabalho como Pedro em Paulo, O Apóstolo. Na nova superprodução, que estreia em breve na tela da RECORD, o ator dá vida a um dos personagens principais da história da série, e consolida mais um projeto na emissora.

Ao site oficial, Marcéu explicou como será o pescador Pedro em Paulo, O Apóstolo: “Ele é um grande líder, que encontra esse propósito de levar os ensinamentos de Jesus para as pessoas”.

“É uma história de coragem”, completou o ator, adiantando que Pedro enfrentará adversidades ao longo da trajetória na série.

Na série, o público vai acompanhar Pedro e ver a relação do apóstolo com o protagonista Paulo, interpretado por Murilo Cezar. Marcéu já conhecia o ator e estreitaram a relaç.ão durante a preparação.

“Chegamos a fazer uma novela juntos, mas não contracenamos. Nos conhecemos nos corredores. Temos uma relação muito boa, o que só vai ajudar a mover mais o trabalho. Está muito legal o nosso jogo de cena. O Murilo está fazendo um trabalho lindo”.

O ator começou a gravar as cenas de Paulo, O Apóstolo no final de 2024, um ano especial para Marcéu, que emendou as gravações de Até Onde Ela Vai com projetos significativos no teatro.

“Fico muito grato por esse período lindo, onde tive a oportunidade de viver personagens difíceis e que me transformaram bastante. E agora podendo contar a história de Pedro, fico muito feliz.”, confidenciou.

Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo e estreia em breve na tela da RECORD.

Diário de gravação! Elenco de Paulo, O Apóstolo compartilha primeiras impressões das locações no Rio Grande do Sul

Publicidade 1 / 17 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Gabriel Alberto, do site oficial O elenco de Paulo, o Apóstolo passou cerca de quinze dias nas cidades gaúchas para gravar sequências que prometem emocionar e surpreender o público. Em entrevista ao site oficial, eles falaram sobre as locações escolhidas e a oportunidade de estreitar ainda mais as relações com colegas e equipe