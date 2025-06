Priscila Ubba celebra dez anos na RECORD como Lídia em Paulo, O Apóstolo: ‘Grande marco’ Atriz deu início à sua carreira na emissora em 2015, com uma participação na novela Os Dez Mandamentos Entrevistas|Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial 12/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Priscila Ubba interpreta Lidia em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Priscila Ubba começou sua carreira na RECORD em 2015, com uma participação na novela Os Dez Mandamentos. Agora, a atriz celebra dez anos na emissora com Lídia na superprodução Paulo, O Apóstolo. Em entrevista ao site oficial, a artista revela o quanto essa personagem é especial por marcar uma década de seu trabalho na casa.

“Sou muito grata pela minha trajetória na RECORD, pela confiança que me dão e pelos personagens. Completar dez anos é um grande marco, e tem sido maravilhoso viver esse momento como Lídia, porque ela é uma mulher de fé, virtuosa e inteligente”.

Lídia é descrita na Bíblia como a primeira mulher a ser batizada por Paulo, que será interpretado por Murilo Cezar na série, e a atriz reconhece a grandiosidade do papel. “É mais um presente que estou recebendo. Sei que a história dela irá tocar o coração do público. É um exemplo de mulher para mim e tenho certeza que ela vai se tornar uma inspiração para muitas outras”.

O último trabalho de Priscila na emissora foi como Nebset em Reis, mas para o novo desafio em Paulo, O Apóstolo, ela passou por uma transformação no visual.

“Colocamos um aplique, eu estava com o cabelo bem curtinho. Tiveram três passagens durante a Nebset, a peruca, o cabelo curto e depois o liso. Agora, venho completamente remanejada, estou com as madeixas compridas. Acredito que os telespectadores terão um impacto inicial, mas vai ser maravilhoso. Quando fui colocar o cabelo, demorou quase 11 horas e já fui sentindo que a Lídia estava chegando. A parte da caracterização é muito importante para a construção da personagem”, destacou.

A atriz ainda ressalta a alegria de participar de mais uma superprodução: “Fui muito feliz com o projeto passado, com Reis, e estou com uma expectativa enorme para Paulo, O Apóstolo, porque a história é muito edificante”.

Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo e estreia em breve na tela da RECORD.