Ricardo Duque vai interpretar sumo sacerdote em Paulo, O Apóstolo: ‘Implacável e cruel’ Ator volta à RECORD após seis anos para viver um judeu pertencente ao grupo dos saduceus na nova superprodução Entrevistas|Ana Mello, do site oficial 08/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ricardo Duque vai interpretar sumo-sacerdote Ananias em Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

Ricardo Duque está prestes a viver Ananias em Paulo, O Apóstolo, um judeu pertencente ao grupo dos saduceus, que faz parte da elite de Jerusalém. O novo personagem é bem diferente do último papel de Ricardo na RECORD, quando interpretou o italiano Luca, na novela Apocalipse. Seis anos depois da trama contemporânea, o artista está de volta para a série bíblica que traz a história de Saulo/Paulo (Murilo Cezar) para viver um sumo sacerdote.

“É um homem implacável, cruel. Ele surge na trama, porque é um opositor de Paulo e do Cristianismo. Ele vai tecendo a sua teia de intrigas para se manter no poder, tanto político, quanto religioso”, descreve.

Além da atuação em Apocalipse, o ator também esteve na emissora como Laerte na novela Pecado Mortal e em A Terra Prometida, como o Rei Zareg. Nos preparativos para estrear na nova superprodução, que chega em julho na tela da emissora, o ator destacou a parceria com o diretor-geral, Leonardo Miranda.

“Estou feliz em estar aqui de novo, [trabalhando] com o Leonardo Miranda, que é um diretor muito delicado, gentil, e que favorece muito o nosso trabalho”, celebra.

Nessa nova fase em Paulo, O Apóstolo, Ricardo vai ajudar a contar a história de perseguição aos cristãos de Jerusalém, em meio ao avanço do Cristianismo. Para participar do projeto, o ator conta que fez um teste para viver outro personagem e ressaltou o cuidado nos bastidores da produção.

“No teste (de elenco) tive a possibilidade de ter uma conversa com a Nara (Marques), preparadora da série, e ela contou um pouco da nossa história, da importância dela. Eu fiz para interpretar o Caifás (Floriano Peixoto) e passei para fazer o sacerdote Ananias. A preparação traz propriedade para a gente sobre a trama bíblica e também vai nos ambientando no período histórico, todos os fatos que estavam ocorrendo naquele momento”, explica.

O período pré-gravações foi enaltecido pelo ator como um ponto positivo do trabalho. “Tivemos a oportunidade de fazer uma preparação com antecedência, isso dá alicerce para chegarmos bem humanizados em cena, mas tenho que destacar os diálogos do texto. Ele tem uma linguagem mais coloquial e isso vai facilitar o entendimento da história pelo público”, conclui.

Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo e estreia em breve na tela da RECORD.

Veja também: elenco de Paulo, O Apóstolo é desafiado a destacar em poucas palavras a mensagem que a série vai passar ao público

Publicidade 1 / 23 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto Paulo, O Apóstolo estreia no dia 28 de maio, exclusivamente no Univer Vídeo e, em julho, na tela da RECORD. Parte do elenco da superprodução detalhou o que o público pode esperar da trama. Confira: Divulgação/Seriella Productions