Alerta de TBT! Relembre a trend das irmãs gêmeas com Michelle e Giselle Batista
No ar como Rode em Paulo, o Apóstolo, atriz diverte os seguidores em vídeo de humor
Michelle Batista, conhecida por seus papéis em Gênesis, O Rico e Lázaro, e atualmente em Paulo, o Apóstolo, é bastante ativa nas redes sociais e compartilha com os seguidores detalhes da carreira e curiosidades ao lado da irmã gêmea, Giselle Batista.
Para aproveitar o dia de TBT, nada melhor do que relembrar a trend que viralizou nas redes: ”Eu sou Gêmea e sempre me perguntam…”. O vídeo divertiu os seguidores, e fez pares de gêmeos se identificarem com Michelle!
Uma internauta disse: “Eu sou gêmea e é exatamente assim”. Outra fã comentou: “Eu sou gêmea e sempre respondo quando me chamam pelo nome dela, mesmo a gente não sendo idênticas”.
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
