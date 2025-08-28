Alerta de TBT! Relembre a trend das irmãs gêmeas com Michelle e Giselle Batista No ar como Rode em Paulo, o Apóstolo, atriz diverte os seguidores em vídeo de humor Fora das Telas|Do R7 28/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/08/2025 - 02h00 ) twitter

Irmãs gêmeas Giselle e Michelle Batista Reprodução/Instagram

Michelle Batista, conhecida por seus papéis em Gênesis, O Rico e Lázaro, e atualmente em Paulo, o Apóstolo, é bastante ativa nas redes sociais e compartilha com os seguidores detalhes da carreira e curiosidades ao lado da irmã gêmea, Giselle Batista.

Para aproveitar o dia de TBT, nada melhor do que relembrar a trend que viralizou nas redes: ”Eu sou Gêmea e sempre me perguntam…”. O vídeo divertiu os seguidores, e fez pares de gêmeos se identificarem com Michelle!

Uma internauta disse: “Eu sou gêmea e é exatamente assim”. Outra fã comentou: “Eu sou gêmea e sempre respondo quando me chamam pelo nome dela, mesmo a gente não sendo idênticas”.

Veja:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

