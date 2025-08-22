Momento icônico! Michelle e Giselle Batista compartilham encontro com Gabriela Spanic Atrizes surpreenderam seguidores com vídeo ao lado da estrela de A Usurpadora; assista! Fora das Telas|Do R7 22/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 02h00 ) twitter

Encontro de Michelle e Giselle Batista com Gabriela Spanic Reprodução/Instagram

Michelle Batista, a intérprete de Rode em Paulo, o Apóstolo, e sua irmã gêmea Giselle Batista, registraram o encontro com Gabriela Spanic, atriz que deu vida às irmãs gêmeas mais famosas da televisão em A Usurpadora.

Michelle publicou um vídeo bem-humorado ao lado da irmã e de Gaby, que interpretou a vilã de A Usurpadora, Paola Bracho, com a música-tema do dramalhão mexicano ao fundo. Na legenda, a atriz escreveu: “O dia que eu conheci A Usurpadora”.

Nos comentários, uma internauta sugeriu um remake no Brasil: “Podiam fazer uma versão brasileira com vocês duas”.

Giselle, que também aparece no vídeo, comentou: “Zerei o game”. E alguns fãs especularam a participação de Gaby Spanic em A Fazenda: “Será verdade que ela vai estar em A Fazenda da RECORD?”

Saiba mais:

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.