Momento icônico! Michelle e Giselle Batista compartilham encontro com Gabriela Spanic
Atrizes surpreenderam seguidores com vídeo ao lado da estrela de A Usurpadora; assista!
Michelle Batista, a intérprete de Rode em Paulo, o Apóstolo, e sua irmã gêmea Giselle Batista, registraram o encontro com Gabriela Spanic, atriz que deu vida às irmãs gêmeas mais famosas da televisão em A Usurpadora.
Michelle publicou um vídeo bem-humorado ao lado da irmã e de Gaby, que interpretou a vilã de A Usurpadora, Paola Bracho, com a música-tema do dramalhão mexicano ao fundo. Na legenda, a atriz escreveu: “O dia que eu conheci A Usurpadora”.
Nos comentários, uma internauta sugeriu um remake no Brasil: “Podiam fazer uma versão brasileira com vocês duas”.
Giselle, que também aparece no vídeo, comentou: “Zerei o game”. E alguns fãs especularam a participação de Gaby Spanic em A Fazenda: “Será verdade que ela vai estar em A Fazenda da RECORD?”
