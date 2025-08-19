André Luiz Miranda se declara para a filha em vídeo fofo: ‘Te amo demais’
Ator de Paulo, O Apóstolo é pai de uma menina de nove anos
André Luiz Miranda se derreteu pela filha, Bia Laino, nas redes sociais. O ator que interpreta o Silas de Paulo, O Apóstolo compartilhou um vídeo se declarando para a pequena.
Com registro de um dia de futebol ao lado da criança, o artista deixou uma mensagem para a filha em seu perfil no Instagram. “É maneirão ser seu pai. Te amo demais!“.
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
