André Luiz Miranda se declara para a filha em vídeo fofo: ‘Te amo demais’

André Luiz Miranda é pai de Bia Laino, de nove anos Reprodução/Instagram

André Luiz Miranda se derreteu pela filha, Bia Laino, nas redes sociais. O ator que interpreta o Silas de Paulo, O Apóstolo compartilhou um vídeo se declarando para a pequena.

Com registro de um dia de futebol ao lado da criança, o artista deixou uma mensagem para a filha em seu perfil no Instagram. “É maneirão ser seu pai. Te amo demais!“.

Confira:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Veja sete curiosidades sobre os bastidores de gravação da Arena das Feras:

