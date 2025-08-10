Duda Matte celebra Octávia em Paulo, O Apóstolo: ‘Diferente de tudo que já fiz’ Artista estreia na RECORD em sua primeira trama bíblica e comenta os desafios da trajetória da personagem Entrevistas|Ana Mello, do site oficial 10/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Duda Matte interpreta Octávia em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Duda Matte fez sua estreia na RECORD como a Octávia de Paulo, O Apóstolo. A atriz natural do Rio Grande do Sul coleciona papéis infantojuvenis no audiovisual, entre televisão, cinema e streaming, e está em seu primeiro trabalho em uma trama épica. Ao site oficial, a jovem de 20 anos comentou sobre essa nova experiência e os desafios na trama de Octávia.

“Octávia está sendo um desafio gigantesco, porque é um projeto diferente de tudo que eu já fiz na minha vida como atriz. É um outro tom, uma personagem muito diferente de mim. Por ser uma personalidade histórica, é interessante, investigo lugares e estudos”, conta.

Apesar da pouca idade, a carreira da artista no audiovisual já completou uma década. Em entrevista, Duda revelou ter começado no teatro aos seis anos para se sentir mais confortável nos testes como modelo, até ser cativada pela atuação.

“Comecei a fazer aula de teatro porque era uma criança extremamente tímida. Tinha o sonho de ser modelo, mas não conseguia falar com ninguém nos testes. Entrei no teatro para aprender a me comunicar, me apaixonei completamente e passei a estudar para trabalhar com isso. Fiz muitas peças e aos 10 anos tive a minha primeira oportunidade na TV”, lembra.

Duda é a atriz mais nova entre o núcleo de Roma, no qual contracena com nomes experientes como Rosanne Mulholland (Agripina) e Marcos Winter (Claudio). A atriz divide o set com Enzo Ciolini (Nero), seu par romântico, William Lira (Britânico), seu irmão na ficção, além de Juliana Xavier (Acte). Para ela, o encontro com os colegas foi um dos pontos altos do projeto.

Duda Matte interpreta filha do imperador Claudio (Marcos Winter) na série Divulgação/Seriella Productions

“Como nós fazemos cenas muito difíceis e complexas, é essencial ter o apoio de um elenco unido e formamos um grupo muito parceiro. Apesar das cenas terem um clima hostil, nos bastidores damos uma aliviada. Me sinto sortuda por estar trabalhando com eles, não os conhecia pessoalmente, está sendo um encantamento diário, além de um aprendizado, porque são atores incríveis”, elogia.

Na trama, Octávia é a filha do imperador Claudio que se casa com Nero. Segundo a atriz, o evento é marcado pelo poder e influência de Agripina sobre as decisões de Roma.

“Octávia é uma grande peça do jogo de manipulação de Agripina e sofre muito com essas jogadas para botar o Nero no poder. Ela é uma personagem que o público vai se encantar, porque tem uma força e umas reviravoltas interessantes”, adianta.

Na trama, Nero (Enzo Ciolini) se apaixona por Acte (Juliana Xavier) Divulgação/Seriella Productions

Casamento com Nero

A relação da sua personagem com Nero é vista pela atriz como parte de uma movimentação política, já que o casamento fez parte de um plano de Agripina e o herdeiro do trono é apaixonado por Acte. A intérprete caracteriza, ainda, a relação de Nero e Octávia como um “casamento difícil”.

“Nero detesta a Octávia, não pela menina que é, mas porque ela o impede de viver o amor que ele queria. Mas ela também está numa situação que não queria viver, então trata Nero super bem, tenta o entender, ser desejada como mulher, mas Nero não dá essa abertura e é muito difícil para ela. É um casamento completamente sem amor e pensado em estratégia de poder”, analisa.

Os momentos de tensão entre os personagens divergem do clima entre Duda e Enzo nos bastidores. A atriz enalteceu a parceria com o ator.

Octávia (Duda Matte) pede ajuda para o pai sobre reciprocidade de Nero (Enzo Ciolini) Divulgação/Seriella Productions

“Quando a gente vai fazer uma cena eu brinco ‘faz aquele olhar de Nero’, porque sempre que eu o enxergo como Nero, fica muito fácil para mim fazer a Octávia. O Enzo é um ator que respeita muito o meu trabalho, foi simples, natural e fácil [contracenar com ele], mesmo em cenas difíceis. É um sentimento de gratidão ter um parceiro tão tranquilo”.

A relação de fachada faz com que Octávia se lamente com o pai sobre a falta de reciprocidade de Nero. Mas, para Duda, o problema não é Acte.

“Não existe uma ameaça, porque Octávia não enxerga ela no mesmo lugar, mas machuca o ego Nero preferir Acte. Na cena em que Octávia a vê saindo do quarto dele é muito mais dolorido, porque era para ser Octávia ali. Essa dor, na verdade, é uma incompreensão e a Acte também é uma ‘vítima’ de Nero”, avalia.

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios da superprodução.

Apedrejamento de Paulo gera comoção entre o público:

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Paulo (Murilo Cezar) foi apedrejado em Listra após um grande mal-entendido provocado por Eliasafe (Augusto Garcia) e Lavi (Paulo Verlings). A sequência de Paulo, O Apóstolo comoveu os telespectadores da superprodução, que comentaram cada detalhe do episódio com a #OApedrejado. Confira a repercussão! Divulgação/Seriella Productions