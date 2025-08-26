Danillo Franccesco comanda oficina audiovisual para jovens na cidade mineira onde nasceu: ‘Gratificante’ No ar como Festo em Paulo, O Apóstolo, ator já capacitou cerca de 400 jovens na cidade de Extrema Fora das Telas|Do R7 26/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Danillo Franccesco criou Oficina de Audiovisual na cidade de Extrema, em Minas Gerais Reprodução/Instagram

Danillo Franccesco, o Festo de Paulo, O Apóstolo, é apaixonado por Cinema e TV. Nascido em Extrema, cidade no sul de Minas Gerais, o ator mantém no local um projeto social, uma oficina de audiovisual e novas mídias, com foco em capacitar profissionais para o mercado de trabalho.

Ao site oficial, Danillo contou como funciona o curso criado em 2014, a partir do interesse dos moradores por sua carreira na TV e no Cinema. E desde 2019, a oficina tem apoio local, com mais de 400 jovens que já participaram das aulas.

“Sabiam que eu estava em algum projeto, e sempre me perguntavam [como era]. Via o interesse de alguns jovens em estudar Cinema e Atuação, e não tinha oportunidade no interior”, revelou o ator, que se identificou com essas histórias.

“Desde pequeno dizia para minha mãe e meus colegas que trabalharia com TV e ninguém nunca acreditava, pois achavam não ser possível”, completou Danillo.

Com a expansão do projeto, Danillo Franccesco passou a convidar amigos do mercado para dar aula aos jovens Arquivo Pessoal

O ator destacou que apesar do foco em jovens, pessoas de todas as idades são bem-vindas, e alunos da terceira idade participam do projeto atualmente.

Com apoio, Danillo expandiu as aulas e convidou colegas do audiovisual a fazer parte da Oficina, abrangendo áreas específicas como Fotografia, Arte e Produção. Além disso, o curso também tem foco em Novas Mídias, onde ensinam técnicas de gravação com o celular.

“É ajudar a fazer seu próprio vídeo e não depender só de equipamento, que sabemos que é muito caro para a população”, afirmou.

Danillo Franccesco conta que muitos jovens estão no mercado de trabalho do audiovisual após o curso Arquivo Pessoal

Segundo Danillo, muitos jovens, após passar pelo curso, já estão na área em diversas frentes, seja na faculdade de Artes Cênicas e Publicidade ou trabalhando com Marketing para empresas da região.

“Na Oficina, em todo final do curso gravamos um curta para eles aprenderem na prática também. E alguns deles foram selecionados para festivais. Produzi e dirigi um longa-metragem na cidade, e 70% da equipe e elenco era de alunos. Foi bem bacana”, revelou.

Danillo Franccesco dirigiu longa-metragem com 70% da equipe vinda da Oficina Reprodução/Instagram

O filme Não Peça Desculpas, ao qual Danillo se refere, ganhou menção honrosa em festivais internacionais de Cinema, e traz um tema em discussão, a violência doméstica.

Em Extrema, Danillo também dirigiu o curta Ponto Final, estrelado por Zécarlos Machado, o Abraão de Gênesis, e André Madrini, no ar na reprise de Reis como Simei.

Os resultados do projeto animam o ator, que vê na criação da Oficina uma espécie de retribuição à cidade em que nasceu.

“É muito gratificante conseguirmos formar esses profissionais e vê-los seguindo uma trajetória interessante. Fico contente e vejo que nossa função está sendo cumprida. É uma sensação de realização, de que estamos construindo um futuro melhor para esses jovens, os afastando de situações ruins. A cultura tem essa função também, e poder voltar à minha cidade e passar esse conhecimento, olhar para trás e lembrar da minha história, me deixa até emocionado. Temos que estimular a busca por informação e cultura”, finalizou.

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Veja também: sete curiosidades dos bastidores de gravação da Arena das Feras

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Quem acompanhou o episódio da Arena das Feras na tela da RECORD não imagina a megaprodução por trás das cenas eletrizantes de Paulo, O Apóstolo. O site oficial conversou com o Diretor de Pós-Produção da Seriella Productions, André Maduro, e desvendou sete curiosidades da sequência. Confira: Divulgação/Seriella Productions