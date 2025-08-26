Danillo Franccesco comanda oficina audiovisual para jovens na cidade mineira onde nasceu: ‘Gratificante’
No ar como Festo em Paulo, O Apóstolo, ator já capacitou cerca de 400 jovens na cidade de Extrema
Danillo Franccesco, o Festo de Paulo, O Apóstolo, é apaixonado por Cinema e TV. Nascido em Extrema, cidade no sul de Minas Gerais, o ator mantém no local um projeto social, uma oficina de audiovisual e novas mídias, com foco em capacitar profissionais para o mercado de trabalho.
Ao site oficial, Danillo contou como funciona o curso criado em 2014, a partir do interesse dos moradores por sua carreira na TV e no Cinema. E desde 2019, a oficina tem apoio local, com mais de 400 jovens que já participaram das aulas.
“Sabiam que eu estava em algum projeto, e sempre me perguntavam [como era]. Via o interesse de alguns jovens em estudar Cinema e Atuação, e não tinha oportunidade no interior”, revelou o ator, que se identificou com essas histórias.
“Desde pequeno dizia para minha mãe e meus colegas que trabalharia com TV e ninguém nunca acreditava, pois achavam não ser possível”, completou Danillo.
O ator destacou que apesar do foco em jovens, pessoas de todas as idades são bem-vindas, e alunos da terceira idade participam do projeto atualmente.
Com apoio, Danillo expandiu as aulas e convidou colegas do audiovisual a fazer parte da Oficina, abrangendo áreas específicas como Fotografia, Arte e Produção. Além disso, o curso também tem foco em Novas Mídias, onde ensinam técnicas de gravação com o celular.
“É ajudar a fazer seu próprio vídeo e não depender só de equipamento, que sabemos que é muito caro para a população”, afirmou.
Segundo Danillo, muitos jovens, após passar pelo curso, já estão na área em diversas frentes, seja na faculdade de Artes Cênicas e Publicidade ou trabalhando com Marketing para empresas da região.
“Na Oficina, em todo final do curso gravamos um curta para eles aprenderem na prática também. E alguns deles foram selecionados para festivais. Produzi e dirigi um longa-metragem na cidade, e 70% da equipe e elenco era de alunos. Foi bem bacana”, revelou.
O filme Não Peça Desculpas, ao qual Danillo se refere, ganhou menção honrosa em festivais internacionais de Cinema, e traz um tema em discussão, a violência doméstica.
Em Extrema, Danillo também dirigiu o curta Ponto Final, estrelado por Zécarlos Machado, o Abraão de Gênesis, e André Madrini, no ar na reprise de Reis como Simei.
Os resultados do projeto animam o ator, que vê na criação da Oficina uma espécie de retribuição à cidade em que nasceu.
“É muito gratificante conseguirmos formar esses profissionais e vê-los seguindo uma trajetória interessante. Fico contente e vejo que nossa função está sendo cumprida. É uma sensação de realização, de que estamos construindo um futuro melhor para esses jovens, os afastando de situações ruins. A cultura tem essa função também, e poder voltar à minha cidade e passar esse conhecimento, olhar para trás e lembrar da minha história, me deixa até emocionado. Temos que estimular a busca por informação e cultura”, finalizou.
