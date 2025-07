Formada em Publicidade e protagonista no streaming: saiba quem é a atriz Anna Melo Natural de Araxá (MG), a intérprete de Gabriela em Paulo, o Apóstolo se mudou para o Rio de Janeiro para gravar a superprodução da RECORD Fora das Telas|Do R7 11/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/07/2025 - 02h00 ) twitter

Anna Melo é natural de Araxá, em Minas Gerais Divulgação

Anna Melo encara a sua primeira protagonista na RECORD como Gabriela em Paulo, O Apóstolo. A artista, natural de Araxá, cidade do Triângulo Mineiro, morava há anos em São Paulo e se mudou para o Rio de Janeiro especialmente para o projeto.

Além de atriz, Anna é formada em Publicidade e Propaganda e realiza trabalhos como modelo. Na atuação, já participou de peças de teatro, publicidades, curta-metragem no cinema e também protagonizou um projeto no streaming.

Nas redes sociais, a atriz é discreta e acumula 11 mil seguidores em seu perfil no Instagram. No início do ano, Anna encantou os fãs ao mostrar a reação de sua família ao resultado do teste para viver Gabriela.

Conheça mais sobre a atriz:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

