Anna Melo relembra reação da família após passar no teste para Paulo, O Apóstolo Intérprete de Gabriela compartilhou vídeo nas redes sociais e emocionou os fãs Paulo, O Apóstolo|Do R7 03/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/07/2025 - 02h00 )

Anna Melo mostra reação da família ao saber que passou no teste para viver Gabriela em Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

Anna Melo emocionou os fãs ao compartilhar um vídeo com a reação de seus familiares ao descobrirem que ela tinha passado no teste para viver Gabriela em Paulo, O Apóstolo, que já está disponível no Univer Vídeo e estreia no próximo dia 7 de julho, às 21h, na tela da RECORD. A atriz é a protagonista da superprodução, ao lado de Murilo Cezar, que vive Saulo/Paulo.

Em seu perfil no Instagram, a artista refletiu sobre a profissão e fez um agradecimento à família. “Todos que também torceram por mim e comemoraram essa vitória: meu muito obrigada”, escreveu na legenda da publicação.

Confira:

A postagem nas redes sociais recebeu mais de 600 recados de fãs e amigos, inclusive da autora, Cristiane Cardoso, que a comparou com a personagem da série: “Toda Gabi“, escreveu.

Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo e estreia no dia 7 julho, às 21h, na tela da RECORD.

Elenco da série define mensagem da série:

