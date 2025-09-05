Gabriella Busich compartilha seu novo quadro e pede sugestão aos seguidores: ‘Qual nome vocês dariam?’ A atriz de Paulo, o Apóstolo, também é artista plástica Fora das Telas|Do R7 05/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/09/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gabriella Busich prova ser uma artista completa Reprodução/Instagram

Atuação, artes plásticas e poesia! Essas são algumas das paixões de Gabriella Busich, a intérprete de Eirene em Paulo, O Apóstolo. Não é segredo para os fãs que a arte está presente em tudo que a atriz faz, mas desta vez, ela conseguiu impressionar.

A legenda “Pintura, jazz e um vinho, perfeito para um sábado à noite. Qual nome vocês dariam a esse quadro?” acompanhou um carrossel de fotos de Gabriella pintando um quadro e segurando uma taça de vinho.

Os seguidores ficaram chocados com o talento da artista: “Impressionante e impecável!”, comentou um internauta. “Essa foto deveria se tornar um quadro”, escreveu outra.

Nos comentários, surgiram algumas sugestões de nome para a obra: “Sem sombra de dúvidas deve se chamar ‘O desejo’ ou ‘O meu Desejo.’” sugeriu uma seguidora, e outra disse: “Eu chamaria de “Alma gêmea” ou “Amor real”.

Confira:

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Veja também: elenco comenta final das gravações da série

Publicidade 1 / 14 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Gabriel Alberto, do site oficial Em clima de emoção e com a certeza de missão cumprida, as gravações de Paulo, O Apóstolo chegaram ao fim na quarta (6). Pouco antes de começar o dia, o elenco envolvido nas cenas finais confraternizou ao lado da equipe da superprodução. O protagonista, Murilo Cezar, aproveitou para trazer o irmão, Bruno, para conhecer os estúdios do Complexo de Dramaturgia da Seriella no Rio de Janeiro. Ao site oficial, os atores contaram a experiência de concluir o projeto em exibição na RECORD