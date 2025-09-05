Gabriella Busich compartilha seu novo quadro e pede sugestão aos seguidores: ‘Qual nome vocês dariam?’
A atriz de Paulo, o Apóstolo, também é artista plástica
Atuação, artes plásticas e poesia! Essas são algumas das paixões de Gabriella Busich, a intérprete de Eirene em Paulo, O Apóstolo. Não é segredo para os fãs que a arte está presente em tudo que a atriz faz, mas desta vez, ela conseguiu impressionar.
A legenda “Pintura, jazz e um vinho, perfeito para um sábado à noite. Qual nome vocês dariam a esse quadro?” acompanhou um carrossel de fotos de Gabriella pintando um quadro e segurando uma taça de vinho.
Os seguidores ficaram chocados com o talento da artista: “Impressionante e impecável!”, comentou um internauta. “Essa foto deveria se tornar um quadro”, escreveu outra.
Nos comentários, surgiram algumas sugestões de nome para a obra: “Sem sombra de dúvidas deve se chamar ‘O desejo’ ou ‘O meu Desejo.’” sugeriu uma seguidora, e outra disse: “Eu chamaria de “Alma gêmea” ou “Amor real”.
Confira:
