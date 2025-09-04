Protagonista de Paulo, O Apóstolo brinca nas redes sociais: ‘Um pouco de Murilo em meio a Paulo’
Ator surge sem a caracterização após várias publicações como o personagem da série da RECORD
Em meio a tantas publicações sobre seu personagem, Murilo Cezar, intérprete do protagonista de Paulo, O Apóstolo, fez uma postagem totalmente fora das telas.
Em tom de brincadeira, o ator escreveu na legenda: “Um pouco de Murilo em meio a Paulo”.
Os seguidores aproveitaram para elogiar o trabalho dele na série da RECORD. Uma fã comentou: “Esse personagem vai com ele para toda a carreira”.
Outra seguidora não se segurou e destacou a aparência do ator: “Dono da beleza! Sucesso!”.
Teve até elogio internacional! Uma seguidora estrangeira, que acompanha a série, comentou em espanhol: “Maravilhoso! Um porte e elegância incríveis!”.
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
