Protagonista de Paulo, O Apóstolo brinca nas redes sociais: ‘Um pouco de Murilo em meio a Paulo’ Ator surge sem a caracterização após várias publicações como o personagem da série da RECORD Fora das Telas|Do R7 04/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/09/2025 - 02h00 ) twitter

Murilo Cezar aparece nas redes sociais e recebe elogio dos fãs pelo trabalho em Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

Em meio a tantas publicações sobre seu personagem, Murilo Cezar, intérprete do protagonista de Paulo, O Apóstolo, fez uma postagem totalmente fora das telas.

Em tom de brincadeira, o ator escreveu na legenda: “Um pouco de Murilo em meio a Paulo”.

Os seguidores aproveitaram para elogiar o trabalho dele na série da RECORD. Uma fã comentou: “Esse personagem vai com ele para toda a carreira”.

Outra seguidora não se segurou e destacou a aparência do ator: “Dono da beleza! Sucesso!”.

Teve até elogio internacional! Uma seguidora estrangeira, que acompanha a série, comentou em espanhol: “Maravilhoso! Um porte e elegância incríveis!”.

Confira a publicação:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Veja também: fãs repercutem qualidade cinematográfica de Paulo, O Apóstolo

