Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Bruna Trevisan mostra bastidores de gravação de Paulo, O Apóstolo em Petrópolis (RJ) e Cambará do Sul (RS)

Atriz encanta os fãs com cliques exclusivos da superprodução

Novidades|Do R7

Bruna Trevisan compartilha cliques exclusivos das viagens de Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

Sophia em Paulo, O Apóstolo, Bruna Trevisan faz questão de encantar os fãs da superprodução com bastidores exclusivos nas redes sociais. Em publicação nas redes sociais, a atriz compartilhou registros das gravações em cidades como Petrópolis, no Rio de Janeiro, e em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul.

Leia também:

“Um lugar mais lindo que o outro”, escreveu Bruna.

Veja:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Elenco comenta final das gravações da série:

Publicidade

1 / 14

Por Gabriel Alberto, do site oficial

Em clima de emoção e com a certeza de missão cumprida, as gravações de Paulo, O Apóstolo chegaram ao fim na quarta (6). Pouco antes de começar o dia, o elenco envolvido nas cenas finais confraternizou ao lado da equipe da superprodução. O protagonista, Murilo Cezar, aproveitou para trazer o irmão, Bruno, para conhecer os estúdios do Complexo de Dramaturgia da Seriella no Rio de Janeiro. Ao site oficial, os atores contaram a experiência de concluir o projeto em exibição na RECORD

Últimas

Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.