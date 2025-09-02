Bruna Trevisan mostra bastidores de gravação de Paulo, O Apóstolo em Petrópolis (RJ) e Cambará do Sul (RS)
Atriz encanta os fãs com cliques exclusivos da superprodução
Sophia em Paulo, O Apóstolo, Bruna Trevisan faz questão de encantar os fãs da superprodução com bastidores exclusivos nas redes sociais. Em publicação nas redes sociais, a atriz compartilhou registros das gravações em cidades como Petrópolis, no Rio de Janeiro, e em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul.
“Um lugar mais lindo que o outro”, escreveu Bruna.
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
