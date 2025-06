Bruna Trevisan comenta o desafio de viver Sophia em Paulo, O Apóstolo: ‘Personagem complexa’ Atriz detalha processo de criação para atuar na trama que estreia no dia 7 de julho na tela da RECORD Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 26/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bruna Trevisan interpreta Sophia em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Aos 18 anos, Bruna Trevisan encara um novo desafio na carreira após estrear na RECORD como Tafate em Reis (2022). Agora, a atriz dá vida a Sophia em Paulo, O Apóstolo, na superprodução que já está disponível no Univer Vídeo e estreia no dia 7 de julho na emissora.

“A Sophia tem o coração gigante, é humilde e disposta a aprender e evoluir. É uma personagem muito forte e guerreira, que passou por muitos momentos difíceis na vida, mas que busca dar a volta por cima. É um exemplo de determinação e a prova de que nosso passado e os nossos erros não nos definem”, revelou Bruna em entrevista ao site oficial.

Para viver a jovem, que tem sua vida transformada após conhecer Paulo (Murilo Cezar), a atriz buscou examinar todas as camadas que Sophia apresenta no desenrolar da trama:

“O processo de criação foi bem denso. É uma personagem complexa porque tem o antes e depois da transformação, criei todo o passado disso. Isso, por si só, já ajudou a dar o tom”.

De acordo com a atriz, Sophia é bem diferente de Tafate, personagem de Bruna em Reis. E, apesar das duas serem muito fortes, a condição de vida delas é oposta. Na trama da filha de Salomão (Guilherme Dellorto), a história era mais atrelada à da irmã.

“O processo da Sophia foi mais individual. Ela aparece pela primeira vez aos 18 anos e, durante esse tempo, passou por dificuldades”, afirmou.

Para ajudar na composição de Sophia, Bruna mudou a cor dos cabelos, deixando-os mais escuros, o que ajudou a distanciar do projeto anterior na emissora:

“Sempre tive essa vontade de mudar de visual para uma personagem, e poder me redescobrir ao longo dessa jornada é algo muito especial. Esse cabelo mais escuro fez com que me aproximasse ainda mais dela, foi uma mudança que gerou bons resultados”.

Com as gravações em andamento, mas se encaminhando para a reta final, Bruna garantiu estar realizada com o amadurecimento vivido até aqui nas gravações de Paulo, O Apóstolo:

“Me preparei e estudei muito tempo para isso. Estar em um trabalho assim, que tem um propósito tão bonito e fala sobre amor, fé e resiliência, é uma realização profissional. É um projeto grandioso. Tem sido um processo muito especial”.

“Sinto que estou crescendo como atriz por estar com uma personagem tão complexa, e por conseguir trazer verdade para uma história tão cheia de camadas. Cresço como ser humano também. É uma história que tem potencial para transformar muita gente, e espero que isso seja alcançado”, completou Bruna.

Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo e estreia no dia 7 de julho, às 21h, na tela da RECORD.

Elenco destaca mensagem da série:

Publicidade 1 / 23 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto Paulo, O Apóstolo estreia no dia 28 de maio, exclusivamente no Univer Vídeo e, em julho, na tela da RECORD. Parte do elenco da superprodução detalhou o que o público pode esperar da trama. Confira: Divulgação/Seriella Productions