Rosanne Mulholland posta ensaio fotográfico e agradece equipe: ‘Não tem como ficar feia com esse pessoal’
A intérprete de Agripina em Paulo, o Apóstolo, recebeu muitos elogios dos seguidores
Com um pretinho nada básico, a atriz Rosanne Mulholland arrancou elogios dos amigos e fãs ao compartilhar um ensaio fotográfico nas redes sociais.
No ar atualmente como Agripina em Paulo, O Apóstolo, a atriz fez questão de enaltecer o trabalho da equipe por trás das fotos: “Mais desse ensaio lindo! Não tem como ficar feia com esse pessoal!”.
O ator Marcos Veras, que é marido da atriz, deixou um recado ao lado de um emoji de coração: ‘Uau’.
Os fãs também fizeram muitos elogios: “Amei o look com a energia Dancin’ Days bem anos 70/80”. Outro seguidor disse: “A Rosanne é igual vinho, cada dia que passa está mais perfeita”.
Veja as fotos:
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.