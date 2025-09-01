Rosanne Mulholland posta ensaio fotográfico e agradece equipe: ‘Não tem como ficar feia com esse pessoal’ A intérprete de Agripina em Paulo, o Apóstolo, recebeu muitos elogios dos seguidores Fora das Telas|Do R7 01/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/09/2025 - 02h00 ) twitter

Rosanne Mulholland em ensaio fotográfico Reprodução/Instagram/Catarina Ribeiro

Com um pretinho nada básico, a atriz Rosanne Mulholland arrancou elogios dos amigos e fãs ao compartilhar um ensaio fotográfico nas redes sociais.

No ar atualmente como Agripina em Paulo, O Apóstolo, a atriz fez questão de enaltecer o trabalho da equipe por trás das fotos: “Mais desse ensaio lindo! Não tem como ficar feia com esse pessoal!”.

O ator Marcos Veras, que é marido da atriz, deixou um recado ao lado de um emoji de coração: ‘Uau’.

Os fãs também fizeram muitos elogios: “Amei o look com a energia Dancin’ Days bem anos 70/80”. Outro seguidor disse: “A Rosanne é igual vinho, cada dia que passa está mais perfeita”.

Veja as fotos:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.