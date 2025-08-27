Gustavo Vaz dirige e atua em espetáculo no Rio de Janeiro: ‘Peça sobre o Brasil de agora’ Além de interpretar Apolo em Paulo, O Apóstolo, ator pode ser visto no teatro Fora das Telas|Do R7 27/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/08/2025 - 02h00 ) twitter

Gustavo Vaz atua e dirige sua própria peça Reprodução/Instagram

Além de dar vida a Apolo em Paulo, o Apóstolo, Gustavo Vaz também atua e dirige a peça Terminal, que está em cartaz no Teatro Firjan SESI, no Rio de Janeiro.

Em seu Instagram, o ator publicou um texto falando sobre o trabalho: “Terminal traz personagens que precisam desesperadamente do amor e de alguma verdade. É uma peça sobre o Brasil de agora, sobre o que sempre fomos, sobre o que acontece dentro das nossas casas, corações e salas de ensaio".

Ele convidou os seguidores para assistirem à obra, e recebeu elogios: “Que contribuição linda para o mundo vocês, essa peça!”, disse uma internauta. Uma seguidora adorou a foto postada por Gustavo: “Que foto linda! Assim como a conexão e o trabalho de vocês!”.

Veja o registro:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Veja também: elenco comenta final das gravações de Paulo, O Apóstolo

