Gustavo Vaz atua em espetáculo no Rio de Janeiro: ‘Peça sobre o Brasil de agora’
Além de interpretar Apolo em Paulo, O Apóstolo, ator pode ser visto no teatro
Além de dar vida a Apolo em Paulo, o Apóstolo, Gustavo Vaz também é autor e atua na peça Terminal, que está em cartaz no Teatro Firjan SESI, no Rio de Janeiro.
Em seu Instagram, o ator publicou um texto falando sobre o trabalho cuja direção é de Cesar Augusto: “Terminal traz personagens que precisam desesperadamente do amor e de alguma verdade. É uma peça sobre o Brasil de agora, sobre o que sempre fomos, sobre o que acontece dentro das nossas casas, corações e salas de ensaio".
LEIA TAMBÉM:
Ele convidou os seguidores para assistirem à obra, e recebeu elogios: “Que contribuição linda para o mundo vocês, essa peça!”, disse uma internauta. Uma seguidora adorou a foto postada por Gustavo: “Que foto linda! Assim como a conexão e o trabalho de vocês!”.
Veja o registro:
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
Veja também: elenco comenta final das gravações de Paulo, O Apóstolo
1 / 14