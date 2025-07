Adriano Toloza mostra registros de Paulo, O Apóstolo ao lado de Michelle Batista e Murilo Cezar Ator vive Marcus na superprodução exibida pela RECORD Novidades|Do R7 27/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/07/2025 - 02h00 ) twitter

Adriano Toloza interpreta Marcus em Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

No ar como Marcus em Paulo, O Apóstolo, Adriano Toloza compartilhou com seus seguidores do Instagram alguns registros dos bastidores da série.

Além de detalhes da superprodução, o ator aparece ao lado de colegas do elenco como o protagonista Murilo Cezar (Paulo) e Michelle Batista, a Rode.

Nos comentários, Dani Moreno, a Priscila, escreveu: “Meu irmão lindão”. Já Homero Ligere, que vive Sexto na trama, comentou: “Está arrasando”.

Michelle Batista concordou: “Parceiro querido”.

Confira os cliques:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

Apedrejamento de Paulo comove o público:

Paulo (Murilo Cezar) foi apedrejado em Listra após um grande mal-entendido provocado por Eliasafe (Augusto Garcia) e Lavi (Paulo Verlings). A sequência de Paulo, O Apóstolo comoveu os telespectadores da superprodução, que comentaram cada detalhe do episódio com a #OApedrejado. Confira a repercussão!