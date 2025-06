Bianca Palheiras é Berenice em Paulo, O Apóstolo: ‘Marcada por escolhas complexas’ Atriz emenda trabalho na RECORD após viver Arevute em Neemias Novidades|Do R7 29/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/06/2025 - 02h00 ) twitter

Bianca Palheiras é Berenice em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Bianca Palheiras vai viver Berenice em Paulo, O Apóstolo. A atriz já é conhecida do público da RECORD, onde também interpretou Arevute na minissérie Neemias.

Nas redes sociais, ela revelou estar animada com a proximidade da estreia na TV, no dia 7 de julho. Em seu perfil no Instagram, a atriz também definiu a personagem, que faz parte do núcleo de Jerusalém e é filha do rei Herodes (Charles Paraventi).

“Me encantei desde o primeiro momento pela sua complexidade, uma mulher marcada por escolhas complexas e por viver conflitos internos intensos”, escreveu.

Confira:

Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo e estreia no dia 7 julho, às 21h, na tela da RECORD.