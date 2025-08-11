Concluída com sucesso! Equipe e elenco celebram fim das gravações de Paulo, O Apóstolo no Rio de Janeiro Últimas cenas da superprodução da RECORD foram filmadas no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions Novidades|Do R7 11/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/08/2025 - 02h00 ) twitter

Gravações de Paulo, O Apóstolo chegam ao fim no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions Reprodução/Instagram

As gravações de Paulo, O Apóstolo chegaram ao fim, no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions, no Rio de Janeiro. As últimas cenas da superprodução da RECORD foram concluídas com celebração da equipe na última semana.

O projeto de cinquenta episódios teve cerca de nove meses de filmagens, que envolveram locações no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. No Instagram da produtora, profissionais dos bastidores da série se reuniram com o elenco para um registro.

Confira:

“Que honra poder contar essa história com todos vocês! Agradeço a cada um por cada momento que trocamos, e por permitirem que eu me sinta em casa. Viva Paulo”, escreveu o protagonista Murilo Cezar na publicação.

Anna Melo também deixou um recado para os colegas. “Faltam palavras para descrever esse projeto e o trabalho de todas as equipes! Obrigada a cada um de vocês pelo carinho e entrega diários! Foi lindo demais da conta”, disse a atriz.

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

