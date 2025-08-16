Emily Matte registra detalhes dos bastidores de Roma em Paulo, O Apóstolo Atriz dá vida a Popéia na superprodução em exibição na tela da RECORD Novidades|Do R7 16/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/08/2025 - 02h00 ) twitter

Atores do núcleo de Roma mostram descontração dos bastidores Reprodução/Instagram

Emily Matte ama compartilhar os bastidores de Paulo, O Apóstolo com seus seguidores. Em uma publicação recente, ela mostra momentos descontraídos entre o elenco que faz parte do núcleo de Roma.

A atriz também aproveitou para clicar detalhes nas gravações da série, como no casamento de Octavia (Duda Matte) e Nero (Enzo Ciolini), onde aparecem Claudio (Marcos Winter) e Agripina (Rosanne Mulholland).

Confira:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Ensinamentos valiosos: relembre frases marcantes da série:

