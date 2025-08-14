Felipe Miguel repercute o término de Prócoro e Gabriela em Paulo, O Apóstolo: ‘Cena delicada’
Ator publicou momento do casal na trama nas redes sociais
Em Paulo, O Apóstolo, Prócoro (Felipe Miguel) terminou com Gabriela (Anna Melo) após entender que a jovem ainda está apaixonada por Paulo (Murilo Cezar).
Nas redes sociais, o ator relembrou o momento e agradeceu à direção:
“Cena delicada entre Prócoro e Gabi em Paulo, O Apóstolo. Sob a direção de Vicente Guerra”.
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
