Felipe Miguel repercute o término de Prócoro e Gabriela em Paulo, O Apóstolo: ‘Cena delicada’ Ator publicou momento do casal na trama nas redes sociais Novidades|Do R7 14/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Felipe Miguel comenta cena de término entre Prócoro e Gabriela Divulgação/Seriella Productions

Em Paulo, O Apóstolo, Prócoro (Felipe Miguel) terminou com Gabriela (Anna Melo) após entender que a jovem ainda está apaixonada por Paulo (Murilo Cezar).

Nas redes sociais, o ator relembrou o momento e agradeceu à direção:

“Cena delicada entre Prócoro e Gabi em Paulo, O Apóstolo. Sob a direção de Vicente Guerra”.

Saiba mais:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Relembre momentos emocionantes da reunião em Corinto:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Desde que chegou em Corinto, Paulo tem levado a Palavra de Jesus (Petrônio Gontijo) para uma verdadeira multidão. Após ajudar Priscila (Dani Moreno) e Áquila (Paulo Gabriel), além de Cloe (Malu Falangola), o apóstolo faz sua primeira grande reunião no teatro local. Relembre os momentos que mais emocionaram o público!