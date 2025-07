Julia Mendes é Adália em Paulo, O Apóstolo: ‘Forte e intensa’ Atriz celebrou personagem e elogiou equipe nas redes sociais Novidades|Do R7 02/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/07/2025 - 02h00 ) twitter

Julia Mendes interpreta Adália em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Julia Mendes vai interpretar Adália em Paulo, O Apóstolo. A personagem é judia, esposa de Timão (André Rosa), e os dois vão sofrer com a perseguição aos cristãos na trama.

Em seu perfil no Instagram, Julia celebrou o trabalho e elogiou a equipe. “Feliz demais de fazer parte desse projeto tão especial. Um presente gigantesco em forma de personagem, de processo, de equipe e de encontros”, escreveu a atriz.

Confira:

A atriz também descreveu Adália. “Uma personagem forte, intensa, com uma carga dramática que me atravessou e me transformou enquanto atriz. Mas o que tornou todo esse processo ainda mais bonito foi o conjunto da obra: um elenco inspirador, uma equipe apaixonada, e uma história que fala de amor, fé e transformação”, concluiu.

A superprodução Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo, e estreia no dia 7 de julho, às 21h, na tela da RECORD.

Atores descrevem seus personagens na superprodução:

A superprodução Paulo, O Apóstolo conta com um elenco de peso e personagens extremamente interessantes. Por isso, alguns atores da trama aceitaram o desafio de apresentar seus papéis ao público. Acompanhe!