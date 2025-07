Murilo Cezar comenta conselho de Paulo a Rode na superprodução: ‘Um dos meus favoritos’ A relação dos irmãos em Paulo, O Apóstolo entra em conflito após a jovem ser flagrada com Atlas Novidades|Do R7 26/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/07/2025 - 02h00 ) twitter

Murilo Cezar comenta conselho de Paulo a Rode Divulgação/Seriella Productions

Em Paulo, O Apóstolo o público já percebeu que o protagonista tem uma personalidade bem diferente de sua irmã, Rode, interpretada por Michelle Batista.

Após flagrar a jovem com Atlas (Victor Galisteu), Paulo a aconselhou: “O amor é sofredor, benigno, não é invejoso, nem trata com leviandade, muito menos se ensoberbece, não se porta com indecência, nem busca os seus interesses, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e nunca falha. Eu te amo, Rode”.

Nas redes sociais, Murilo Cezar comentou: “Um dos meus favoritos”. E Velson D’Souza, o Tito, concordou com o colega de elenco.

share Paulo (Murilo Cezar) foi apedrejado em Listra após um grande mal-entendido provocado por Eliasafe (Augusto Garcia) e Lavi (Paulo Verlings). A sequência de Paulo, O Apóstolo comoveu os telespectadores da superprodução, que comentaram cada detalhe do episódio com a #OApedrejado. Confira a repercussão! Divulgação/Seriella Productions