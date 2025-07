Parceria entre Pedro e Paulo é apreciada pelos fãs da superprodução bíblica Conversa entre os amigos é destacada pelos telespectadores de Paulo, O Apóstolo Novidades|Do R7 31/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Parceria entre Marcéu Pierrotti e Murilo Cezar é elogiada Divulgação/Seriella Productions

A relação entre Paulo (Murilo Cezar) e Pedro (Marcéu Pierrotti) na série Paulo, O Apóstolo começou de uma maneira difícil, com embates físicos e de ideias. No entanto, com o passar do tempo, os dois construíram uma amizade e passaram a se admirar.

Em uma cena recente, Paulo fez as pazes com Pedro e agradeceu: “Obrigado por ser humilde”.

Ao que Pedro respondeu: “Não se trata de ser humilde, mas de ser inteligente”. Em seguida, o apóstolo relembrou o rei Salomão.

Nas redes sociais, os fãs comentaram. “Que lição, Pedro”, apontou uma seguidora. Enquanto outra ressaltou: “Muito aprendizado”.

Saiba mais:

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios da superprodução.

Apedrejamento de Paulo comove os fãs da série:

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Paulo (Murilo Cezar) foi apedrejado em Listra após um grande mal-entendido provocado por Eliasafe (Augusto Garcia) e Lavi (Paulo Verlings). A sequência de Paulo, O Apóstolo comoveu os telespectadores da superprodução, que comentaram cada detalhe do episódio com a #OApedrejado. Confira a repercussão! Divulgação/Seriella Productions