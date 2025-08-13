Paulo, O Apóstolo: use a hashtag #PoderDoEspírito para comentar o episódio desta quarta (13) O protagonista é surpreendido com uma visita e más notícias; entenda Novidades|Do R7 13/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Murilo Cezar e Paulo Gabriel interpretam Paulo e Áquila na série Divulgação/Seriella Productions

O episódio desta quarta (13) de Paulo, O Apóstolo promete fortes emoções.

No palácio em Roma, Agripina (Rosanne Mulholland) tenta uma aproximação suspeita.

Enquanto isso, acordado no meio da noite, Paulo (Murilo Cezar) é surpreendido com um visitante e más notícias.

Para não perder nenhum detalhe do episódio e se conectar com outros fãs, use #PoderDoEspírito para comentar sobre a série nas redes sociais.

A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto.

Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

Relembre momentos emocionantes da reunião em Corinto:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Desde que chegou em Corinto, Paulo tem levado a Palavra de Jesus (Petrônio Gontijo) para uma verdadeira multidão. Após ajudar Priscila (Dani Moreno) e Áquila (Paulo Gabriel), além de Cloe (Malu Falangola), o apóstolo faz sua primeira grande reunião no teatro local. Relembre os momentos que mais emocionaram o público!