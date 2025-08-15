Rodrigo Candelot se despede de Sêneca e registra elenco nos bastidores de Paulo, O Apóstolo: ‘Grande trabalho’
Ator finaliza gravações da superprodução exibida na tela da RECORD
O clima de despedida nos bastidores de Paulo, O Apóstolo tem marcado o elenco da superprodução. Em publicação nas redes sociais, Rodrigo Candelot, o Sêneca, publicou diversos registros ao lado do elenco da série.
“Mais um grande trabalho e mais um grande personagem: Sêneca, em Paulo, O Apóstolo”, escreveu.
Leia também:
Veja:
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
Relembre frases marcantes da série:
Publicidade
1 / 8