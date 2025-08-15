Logo R7.com
Rodrigo Candelot se despede de Sêneca e registra elenco nos bastidores de Paulo, O Apóstolo: ‘Grande trabalho’

Ator finaliza gravações da superprodução exibida na tela da RECORD

Rodrigo Candelot posa com Murilo Cezar e Enzo Ciolini nos bastidores Reprodução/Instagram

O clima de despedida nos bastidores de Paulo, O Apóstolo tem marcado o elenco da superprodução. Em publicação nas redes sociais, Rodrigo Candelot, o Sêneca, publicou diversos registros ao lado do elenco da série.

“Mais um grande trabalho e mais um grande personagem: Sêneca, em Paulo, O Apóstolo”, escreveu.

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Os personagens de Paulo, O Apóstolo inspiram com suas histórias de vida e trajetórias de fé. Cada um deles traz ensinamentos valiosos ao público. A seguir, relembre sete frases marcantes ditas ao longo da superprodução!

