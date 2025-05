Gui e Bia disparam contra Ray e Victor em Live do Eliminado: ‘Falsos’ O casal ainda comentou sobre episódio em que Bia chorou em uma dinâmica por não saber escrever Gretchen Power Couple Brasil 7|Do R7 30/05/2025 - 14h48 (Atualizado em 30/05/2025 - 14h48 ) twitter

O casal eliminado da semana conversou com Lucas Selfie sobre sua trajetória no Power Couple Brasil 7 Divulgação/RECORD

O casal Bia e Gui deixou a competição do Power Couple Brasil na noite da última quinta-feira (29). A dupla encarou as perguntas afiadas de Lucas Selfie na Live do Eliminado e abriu o jogo sobre o confinamento, amizades e as disputas dentro do jogo.

Confira abaixo trechos da conversa:

Qual o balanço da participação de vocês no reality?

Gui: Entendi que está tendo muita divisão de grupos. Acho que acabou dividindo os votos entre a gente na DR. Vivemos uma experiência muito legal lá. É muito intenso. A gente foi só sincero, não conseguia ter essa falsidade de ser alguém diferente lá dentro. Tem gente com muito personagem.

‌



Na opinião de vocês, por que foram eliminados?

Gui: Acho que foi essa questão da gente ser muito tranquilo. As pessoas que estão ganhando força lá dentro são as que estão procurando embates. E o público está gostando disso. Não quisemos forçar nada. A gente sempre tentou lidar com as pessoas com muito respeito e educação. Essa questão de ter embate, treta, falar, gritar, faltou um pouco isso na gente. Mas é o nosso jeito, a gente não queria mudar.

‌



Vocês acham que vocês caíram na DR errada?

Gui: A gente estava achando que seria uma DR muito boa pra gente, porque o Rafa e a Talira depois que a Gretchen saiu, eles não tinham muitos embates. Na convivência, eles são muito invisíveis na casa.

‌



Quem do jogo você chamaria para um churrasco?

Gui: A Gretchen e Esdras, a Gi e Eros, Ana e Antony, Nat e Eike, Cris e Kadu, Dri e Dhomini. Não levo ranço das pessoas.

Bia: A Carol, não quero nem ver nem pintada de ouro

A Bia ficou mais retraída durante o confinamento. O que aconteceu?

Gui: Para quem conhece a Bia aqui fora, nossos amigos que a conhecem, sabem que ela é totalmente explosiva, estressada. Chegou lá dentro, não sei o que aconteceu, o lado sentimental dela aflorou de um jeito absurdo.

Bia: É um mix de sentimentos.

O que vocês acham do casal Ray e Victor?

Bia: É difícil decifrar eles. A Ray está sempre do lado de quem tem a esfera (do poder).

Gui: Acho que eles são um pouco falsos. Nunca querem determinar o jogo que estão. Nunca consegue deixar claro, sempre procuram embates mais soltos. No início, a gente achava que eles estavam em cima do muro. Mas eles estão totalmente com a Carol, o Rafa, a Talira.

Bia, você não soube escrever o nome da Gretchen durante uma prova. O que aconteceu?

Bia: Ia ficar muito feio, fiquei com medo, vai que vira meme eu escrever errado o nome. Estava no começo do jogo.

Bia, o que você achou das atitudes da Carol no jogo?

Ela se preparou para o reality. Não consigo ver 100% de verdade nela.

O que vocês acharam da torcida da atriz Larissa Manoela para vocês? Ela chegou a puxar mutirão.

Gui: Ela é muito fofa. Tenho um carinho enorme com ela.

Gui, como você avalia o comportamento da Talira?

Ela é muito debochada em algumas situações.

O Power Couple Brasil 7 é apresentado pelo casal Rafa Brites e Felipe Andreoli, produzido pela Teleimage, com direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

share A terra encantada do Power Couple Brasil fechou os portões para Bia e Gui! O casal mais jovem da temporada conquistou grandes amizades no jogo, mostrou força nas provas, mas não escapou do primeiro julgamento do público. Relembre a passagem deles no programa!