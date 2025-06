‘O Dhomini é o maior ator da casa’, dispara André após eliminação Em live com Lucas Selfie, casal eliminado critica colegas, fala sobre manipulação e diz que teria reagido diferente em caso semelhante ao de Carol Power Couple Brasil 7|R7 20/06/2025 - 16h00 (Atualizado em 20/06/2025 - 16h00 ) twitter

Silvia e André são sinceros sobre os motivos que os levaram à DR e à saída do reality show Edu Moraes e Divulgação/RECORD

Nesta sexta-feira (20), durante a live com Lucas Selfie após a eliminação do Power Couple 7, Silvia e André abriram o jogo sobre os motivos que os levaram à DR e à saída do reality show. Sinceros, diretos e com muitas críticas aos colegas de confinamento, eles falaram sobre o jogo, as alianças e os embates evitados — e os que não seriam evitados.

Confira a entrevista:

Por que vocês acham que saíram?

Silvia: A gente analisa... e eu acho que deveria ter quebrado mais o meu barraco.

André: Eu sei a mulher que eu tenho. Quando ela vai para o embate, vai de corpo e alma. E minha preocupação maior era: se ela fosse para cima de algum homem, a gente seria expulso do programa e eu preso.

‌



Na situação entre Dhomini e Carol, se fosse com vocês, o que teria acontecido?

André: Eu quebraria ele ao meio. E a Silvia partiria para cima antes de qualquer coisa.

‌



Silvia: Se ele me faltasse com respeito, eu chamaria ele de tudo quanto é nome. Ele ia ser muito “elogiado”.

André: O Radamés já participou de reality. Não sei se ele é daquele jeito aqui fora, mas se o cara xinga a minha mulher... eu não conseguiria ficar parado como ele ficou. Eu partiria para cima. A Silvia já estaria batendo nele antes.

‌



Vocês acham que Dhomini e Eike estavam torcendo pela saída de vocês?

André: Com certeza.

Silvia: Posso ser sincera? Eles não torcem por ninguém. Eles falam mal de todo mundo.

Na visão de vocês, quem são os jogadores mais frios da casa?

Silvia: Dhomini e Adriana.

André: Ali tem vários atores de profissão, mas o Dhomini é o maior ator da casa. Ele dava banho em todos.

Silvia: Acho que ele está querendo um papel de ator na Record.

Por que vocês não romperam a amizade com Carol e Tarlira dentro da casa?

André: Se a gente rompesse naquele momento, íamos ficar isolados. Queríamos estar perto para ver o que elas estavam fazendo.

Silvia: Carol e Talira foram falsas falando de mim. Mas eu fui amiga. Botei a cara. Sou assim com minhas amigas aqui fora.

Quem é a pessoa mais verdadeira da casa, na opinião de vocês?

André: Na minha concepção, é o Pessina.

Vocês acham que Carol e Radamés vão largar a mão de Talira e Pessina quando o jogo apertar?

André: O Radamés é mais tranquilo. Mas a Carol vai “chutar” rápido.

Vocês sentiram que estavam sendo manipulados dentro do jogo?

André: A gente não se deixava ser manipulado pela Carol, como ela faz com a Talira e com outros. Com a gente não rolou. A Adriana disse que ela era manipuladora. Isso acendeu nosso alerta e começamos a observar.

Silvia: Eu pensei: estão me usando!

