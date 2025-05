Rafa Brites apresenta o Power Couple Brasil 7 Reality de casais mistura convivência, provas eletrizantes e busca por prêmio em dinheiro Power Couple Brasil 7|Do R7 07/05/2025 - 14h30 (Atualizado em 07/05/2025 - 14h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ao lado de Felipe Andreoli, Rafa Brites comanda o Power Couple Brasil Edu Moraes/RECORD

Rafa Brites é gaúcha, tem 38 anos, é casada com Felipe Andreoli, com quem divide o comando do Power Couple Brasil 7 e tem dois filhos.

É formada em Administração e pós-graduada em Neurociência e Comportamento. Além disso, trabalha como influenciadora, escritora e palestrante.

Já comandou um programa na MIX TV voltado ao público adolescente e, durante a passagem pela Globo, foi repórter do Mais Você, do Superstar e do Video Show.

Engajada nas redes sociais, ela compartilha sua trajetória e aborda variados temas que atingem o universo feminino. Rafa é autora do livro Síndrome da Impostora e já está preparando uma segunda obra.

‌



Em 2025, foi contratada pela RECORD para estar à frente da sétima temporada do Power Couple Brasil e, ao lado do marido, apresentar também outros programas na emissora: o Love & Dance e o Game dos 100.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.