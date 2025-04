Saiba mais sobre o Power Couple Brasil 7 Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o reality de casais mistura convivência, provas eletrizantes e busca por prêmio em dinheiro Power Couple Brasil 7|Do R7 29/04/2025 - 18h43 (Atualizado em 29/04/2025 - 18h44 ) twitter

Felipe Andreoli e Rafa Brites estreiam no comando do Power Couple Brasil Edu Moraes/RECORD

A sétima temporada do Power Couple Brasil começou com duas novidades surpreendentes: a de Felipe Andreoli e Rafa Brites no comando do reality pela primeira vez, além da entrada de 14 casais — o maior número de participantes da história — na Mansão Power!

Os casais ficam confinados na sede da atração, localizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, e passam por um ciclo composto por provas de gênero, de casais e a tão temida DR a cada semana.

Maridos e esposas fazem apostas em dinheiro, baseadas na expectativa do desempenho do parceiro nas provas. Caso cumpra a tarefa, a dupla acumula a grana na conta conjunta do casal. Será justamente esse valor acumulado ao longo do programa que se tornará o prêmio final dos vencedores. Já a Prova dos Casais é fundamental para definir quem vai para a DR da semana, cuja decisão é do público.

Aos domingos, a partir das 14h, o público vota na “Herança da DR” pelo R7.com para definir um “presentinho” que pode ajudar ou prejudicar algum casal que esteja na disputa. No mesmo dia, Rafa Brites e Felipe Andreoli comandam a atividade “Quebra Power” ao vivo, com direito a muita lavação de roupa suja!

Ações Multiplataforma

O reality de casais também vai movimentar o streaming e as redes sociais da RECORD! Para quem quer ficar por dentro de tudo o que acontece na Mansão Power, sem perder nenhum detalhe da convivência e disputas entre os casais, o PlayPlus terá quatro sinais exclusivos, com 24 horas de transmissão.

A cada noite de eliminação, o casal que sair do programa passará pela Cabine de Descompressão: a primeira conversa com Lucas Selfie após deixar o confinamento, com exibição exclusiva pelo PlayPlus.

O casal que sai do jogo marca presença no Selfie Service Especial, também apresentad por Lucas Selfie às sextas-feiras e com transmissão multiplataforma.

E não para por aí: o PowerCast discute, toda semana, ao vivo, as tretas, polêmicas e o andamento do reality, com a presença de Lucas Selfie e influenciadores convidados.

Direto da Mansão Power, os confinados gravam vídeos com desabafos exclusivos para o público, e que serão publicados nas redes sociais do programa.

Além das votações para decidir quem fica e quem sai do programa, o R7.com terá ações diversificadas sobre o reality, inclusive com atualizações de tudo o que acontece no confinamento pelo Canal de Transmissão da RECORD no WhatsApp.

No site do Power Couple, na sessão Passatempo, o público pode brincar com caça-palavras, cruzadinhas e quizzes, cujas respostas só serão encontradas no conteúdo do programa.

Quem é fã do Power Couple Brasil também pode se inscrever para receber a Newsletter semanal com um resumo sobre o que rola no jogo. Nas redes sociais do reality, o público faz comentários e participa de trends que serão exibidas na TV, durante a exibição da atração.

É o Power Couple mais power do que nunca, em todas as multiplataformas da RECORD!

DINÂMICA DO PROGRAMA (após primeira semana de exibição)

Segunda: exibe Prova dos Homens ou Mulheres;

Terça: exibe Prova dos Homens ou Mulheres;

Quarta: exibe Prova dos Casais e formação de DR ao vivo;

Quinta: pós-DR e eliminação ao vivo;

Sexta: pós-eliminação/convivência;

Sábado: exibe festa;

Domingo: Dinâmica com casal eliminado/Herança da DR /Atividade Quebra Power/Acesso às Esferas do Poder.

Power Couple Brasil 7 tem exibição diária e é apresentado pelo casal Felipe Andreoli e Rafa Brites, produzido pela Teleimage, com direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.