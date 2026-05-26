11 anos de história: Balanço Geral AC celebra trajetória de sucesso e conexão com os acreanos Referência nas manhãs da TV Gazeta, afiliada à RECORD, o programa comemora mais de uma década levando informação, prestação de serviço, entretenimento e proximidade com a população acreana.

Divulgação TV Gazeta Rio Branco

Há 11 anos no ar pela TV Gazeta, o Balanço Geral se consolidou como um dos programas de maior credibilidade da televisão nas manhãs acreana. Ao longo dessa trajetória, o programa construiu uma história marcada pela credibilidade, prestação de serviço, informação e proximidade com a comunidade.

Sob a apresentação de Márcio Souza, o Balanço Geral se tornou referência nas manhãs da TV, acompanhando de perto os acontecimentos do dia a dia e levando ao público conteúdos que unem jornalismo, entretenimento e responsabilidade social.

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Durante esses 11 anos, diversos profissionais passaram pelo programa e contribuíram para a construção dessa trajetória de sucesso, deixando suas marcas e fortalecendo ainda mais a identidade do Balanço Geral junto aos telespectadores.

Divulgação TV Gazeta Rio Branco

Mais do que um programa de televisão, o Balanço Geral se transformou em um espaço de voz para a população, acompanhando histórias, promovendo ações sociais e mantendo uma conexão direta com o povo acreano.

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A comemoração dos 11 anos representa não apenas uma data especial, mas também o reconhecimento de uma caminhada construída diariamente com dedicação, compromisso e o carinho do público que acompanha o programa ao longo de uma década.

Nos bastidores, o clima de celebração tomou conta da equipe. Entre sorrisos, homenagens e momentos de confraternização, profissionais da produção, comunicação e todos os colaboradores comemoraram juntos mais um marco importante dessa história de sucesso.

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A alegria e a emoção refletem o sentimento de gratidão por fazer parte de um programa que acompanha e faz parte da vida dos acreanos diariamente.