Gazeta Alerta celebra 24 anos com programa especial, homenagens e participação do público no Acre Edição comemorativa reuniu telespectadores no estúdio, contou com apresentação da Banda da Polícia Militar, sorteios de brindes, homenagens e o apoio de parceiros que marcaram a história do programa líder de audiência no estado

Divulgação TV Gazeta

Há 24 anos no ar, o Gazeta Alerta celebrou, no último dia 2 de julho, mais um importante capítulo de sua trajetória com uma edição especial marcada pela emoção, pelo reconhecimento e pela proximidade com o público. Exibido pela TV Gazeta, afiliada da RECORD no Acre, o programa reuniu convidados, parceiros e telespectadores para comemorar uma história construída diariamente com compromisso, credibilidade e dedicação.

Apresentado por Gabriel Rotta, o Gazeta Alerta abriu as portas do estúdio para receber telespectadores convidados, que acompanharam a transmissão ao vivo, conheceram os bastidores do programa e participaram de diversos sorteios de brindes preparados especialmente para a ocasião.

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Divulgação TV Gazeta

A programação comemorativa contou ainda com a apresentação da Banda da Polícia Militar, que proporcionou um momento especial durante a celebração, tornando a data ainda mais marcante para todos os presentes.

O aniversário também foi abrilhantado pela participação de parceiros que contribuíram para a realização do evento, reforçando a importância das parcerias construídas ao longo dos anos e que ajudam a fortalecer a comunicação com a população acreana.

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Um dos momentos especiais da edição também, foi a homenagem enviada pelos apresentadores do Jornal da RECORD , Edu Ribeiro e Mariana Godoy , que gravaram uma mensagem especial parabenizando o Gazeta Alerta pelos seus 24 anos de história e reconhecendo a importância do programa para o jornalismo no Acre.

Líder de audiência no estado, o Gazeta Alerta consolidou, ao longo de mais de duas décadas, uma relação de confiança com os telespectadores. Com cobertura dos principais acontecimentos, prestação de serviço e compromisso com a informação, o programa tornou-se uma referência na televisão acreana e segue presente na rotina de milhares de famílias.

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A celebração dos 24 anos também foi um momento de reconhecimento a todos os profissionais que fazem o Gazeta Alerta acontecer diariamente. Jornalistas, produtores, editores de imagem, cinegrafistas, operadores, técnicos, equipe comercial, colaboradores e todos os demais profissionais que, com talento, dedicação e compromisso, trabalham nos bastidores e diante das câmeras para levar informação de qualidade ao público. A cada um deles, ficam os parabéns e o sincero agradecimento por fazerem parte dessa história de sucesso.

A TV Gazeta também agradece aos telespectadores, parceiros comerciais e apoiadores que, ao longo desses 24 anos, caminham ao lado do programa, fortalecendo diariamente esse vínculo de confiança. Que esta trajetória continue sendo construída com responsabilidade, inovação e o compromisso de informar a sociedade acreana com credibilidade.

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Mais do que celebrar uma data, a edição especial dos 24 anos reafirmou o propósito que acompanha o Gazeta Alerta desde sua criação: estar ao lado da população, informar com responsabilidade e manter uma relação de respeito e confiança com quem acompanha o programa todos os dias.