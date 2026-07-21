TV Gazeta estreia o Central de Política, novo programa multiplataforma voltado à cobertura política do Acre Apresentado pelo jornalista Adailson Oliveira e dirigido por Marcello Moura, o programa será exibido semanalmente no YouTube e na TV aberta, ampliando a cobertura das eleições de 2026

Divulgação TV Gazeta

A TV Gazeta estreou, na última sexta-feira ( 17/07 ) , o Central de Política, novo programa multiplataforma dedicado à cobertura do cenário político acreano. A atração chega com a proposta de oferecer ao público análises, entrevistas, debates e informações contextualizadas sobre os principais acontecimentos da política, com atenção especial às eleições de 2026.

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Apresentado pelo jornalista Adailson Oliveira e dirigido pelo diretor-geral da TV Gazeta, Marcello Moura, o programa aproxima o público dos fatos, das propostas e dos bastidores da política, promovendo um debate qualificado e contribuindo para uma cobertura jornalística equilibrada. O Central de Política é o primeiro produto desenvolvido especialmente para o YouTube pela TV Gazeta. Além das edições completas na plataforma digital, os principais conteúdos também estarão presentes na programação da emissora e nas demais plataformas digitais, ampliando o acesso da população às informações em diferentes formatos.

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O programa será exibido todas às quintas-feiras, das 18h às 19h30, no canal oficial da TV Gazeta no YouTube, com reprise aos sábados, a partir das 12h, na TV aberta. A iniciativa reforça o compromisso da emissora com a inovação, a produção de conteúdo multiplataforma e a oferta de informação de qualidade, fortalecendo a cobertura política no Acre em um momento decisivo para o processo eleitoral de 2026.