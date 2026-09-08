5º Fórum Conexão Porto & Indústria discute infraestrutura e competitividade em Santos Com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Monteiro da Franca, evento reuniu cerca de 200 participantes

Divulgação RECORD Litoral e Vale fred casagrande

A 5ª edição do Fórum Conexão Porto & Indústria reuniu cerca de 200 participantes em Santos, nesta sexta-feira (4), consolidando-se como um importante espaço de diálogo sobre os desafios e as oportunidades para aumentar a competitividade do Porto de Santos e sua conexão com a indústria e a economia brasileira.

Ao longo da programação, autoridades, empresários e especialistas debateram temas estratégicos como eficiência operacional, ampliação da capacidade portuária, infraestrutura, ferrovias, hidrovias, logística, exportações e novos investimentos.

‌



Divulgação RECORD Litoral e Vale fred casagrande

Entre os destaques esteve a participação do ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Monteiro da Franca, responsável pela palestra de abertura, reforçando a relevância nacional das discussões promovidas pelo evento.

“Uma alegria participar desse fórum e poder ouvir o setor produtivo”, celebrou Da Franca.

‌



Com executivos do poder público e da iniciativa privada na mesma agenda, o encontro, promovido pela RECORD Litoral e Vale em parceria com a Record News, fortaleceu a integração entre porto, indústria, agro e infraestrutura.

Divulgação RECORD Litoral e Vale

Representando a RECORD São Paulo, André Dias, superintendente de Rede da emissora, prestigiou o evento.

‌



“É uma obrigação dar voz e acompanhar o crescimento econômico dessa importante região do Estado de São Paulo”, afirmou Dias.

Em sua quinta edição, o Fórum reafirma seu propósito de conectar ideias, lideranças e decisões capazes de transformar infraestrutura em desenvolvimento para o país.