RECORD Rio Preto promove ação do Dia Internacional da Mulher Iniciativa reforça a valorização das mulheres no ambiente de trabalho

Divulgação RECORD Rio Preto

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a RECORD Rio Preto promoveu um encontro especial dedicado às colaboradoras da emissora. A iniciativa teve como objetivo valorizar as mulheres que fazem parte do dia a dia da empresa e, ao mesmo tempo, proporcionar um momento de informação e cuidado com a saúde feminina. A emissora recebeu a ginecologista Dra. Thamara Mauad, que compartilhou orientações importantes sobre prevenção, autocuidado e a importância do acompanhamento médico ao longo das diferentes fases da vida da mulher. Durante o encontro, foram abordados assuntos como a realização de exames preventivos, saúde reprodutiva, planejamento familiar, além das mudanças hormonais que acontecem ao longo dos anos.

A programação também contou com dinâmicas entre as participantes, momentos de descontração, um lanche especial e distribuição de prêmios para as colaboradoras.

‌



Além de levar informação, o evento foi uma oportunidade de troca de experiências, com espaço para perguntas e orientações sobre dúvidas comuns entre as mulheres.