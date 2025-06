São José do Rio Preto parou! RECORD e NPC fazem história no esporte RECORD Rio Preto traz duas modalidades de triatlo, corrida noturna e corrida kids ao município em feriado prolongado pra lá de agitado Record Rio Preto|Do R7 25/06/2025 - 15h46 (Atualizado em 25/06/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação RECORD Rio Preto

Durante quatro dias Rio Preto presenciou como o esporte tem um poder especial de juntar pessoas.

Começamos com um esquenta na quinta-feira (19/06), onde atletas e público geral podiam desfrutar das ativações de cada patrocinador presente, realizar a retirada de seus kits, ouvir música boa e também participar do treinão, que simularia o percurso da corrida noturna de sábado (21).

Sexta-feira foi dia das crianças brilharem em sua corrida kids, com grupinhos de 4 a 12 anos de idade e metragem de acordo com a faixa etária. Um incentivo, sem pódio, para as crianças trilharem um caminho saudável.

Já o sábado foi de muita entrega e movimentação, começando oficialmente com as provas.

‌



Às 15h30, demos início ao Sprint Triatlo, modalidade para iniciantes no triatlo, com distâncias de 750 metros de nado, 20 quilômetros de bike e 5 quilômetros de corrida. Recebemos atletas e triatletas, que poderiam fazer o percurso de maneira individual ou com revezamento.

A represa municipal e o espaço de ativações e shows ficaram lotados, com aquela vibração a cada quilômetro percorrido pelos atletas. Um show à parte.

‌



Divulgação RECORD Rio Preto Rafael Fernando

Mais tarde, às 19h30 demos início à tão esperada corrida noturna, com um verdadeiro mar de gente! 1000 participantes, cada um com seu objetivo, preencheram as ruas iluminados pela ponte estaiada, em um percurso de 7 quilômetros.

O pós-corrida foi um sucesso! Shows, food trucks, degustações, plataforma 360º em uma noite repleta de energia positiva e ativações.

‌



E é claro, o #timerecord marcou presença na cobertura e também em participação na corrida! RH, operações, jornalismo, marketing, recepção, comercial.... todos, em peso, representando a emissora.

E, para fechar com chave de ouro, domingo, ao raiar do dia, rolou o NPC Endurance 100!

Os triatletas se concentraram na represa municipal às 6h30 para iniciar a natação, com percurso de 2 quilômetros.

Em seguida, podendo realizar revezamento ou não, se desafiaram em 80 quilômetros de bike e 18 de corrida, finalizando os 100 quilômetros totais do desafio.

Muita adrenalina, garra e força de vontade estiveram presentes em toda a prova, além do comprometimento de toda a equipe organizadora, que não poupou esforços para garantir excelência no andamento de cada prova.

Prova de todo cuidado e profissionalismo foi a presença da Federação de Triatlo e também da Federação Paulista de Atletismo, que endossaram os resultados e execuções de cada modalidade.

A Record marcou presença - esteve perto do público, conectou, apoiou e valorizou o que faz sentido: o esporte como força de transformação, saúde, inspiração e seguiu firme ao lado de quem fez acontecer, afinal, temos o esporte em nosso DNA.

Rio Preto tem a cara do esporte e a RECORD Rio Preto, tem a sua cara!

Publicidade 1 / 17 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Divulgação RECORD Rio Preto