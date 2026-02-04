RECORD Rio Preto promove ação do Janeiro Branco Iniciativa reforça a importância da saúde mental e do bem-estar emocional no ambiente de trabalho

Divulgação RECORD Rio Preto

A RECORD Rio Preto realizou, no mês de janeiro, uma ação voltada à conscientização sobre a saúde mental no ambiente de trabalho, em alusão à campanha Janeiro Branco. A iniciativa teve como objetivo estimular reflexões sobre o cuidado emocional e a importância de dar atenção também às pequenas situações do dia a dia.

Durante a programação, foram promovidas duas palestras direcionadas aos funcionários, abordando temas como bem-estar psicológico, equilíbrio emocional e os limites entre vida profissional e pessoal. As atividades destacaram até que ponto é necessário se importar com situações aparentemente simples, mas que, quando acumuladas, podem impactar a saúde mental.

Divulgação RECORD Rio Preto

Além disso, foi realizado um bate-papo exclusivo com os gestores, criando um espaço de diálogo sobre liderança, escuta ativa e o papel dos líderes na construção de um ambiente de trabalho mais saudável e acolhedor.

A ação reforça o compromisso da RECORD Rio Preto com a valorização dos colaboradores e com a promoção de um ambiente corporativo atento às questões emocionais, reconhecendo que cuidar da saúde mental é fundamental para o bem-estar e a produtividade no trabalho.