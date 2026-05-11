RECORD Rio Preto promove ação de Dia das Mães Iniciativa reforça a valorização das mães no ambiente de trabalho e exalta a criatividade

Divulgação RECORD Rio Preto

A RECORD Rio Preto promoveu um momento especial em homenagem ao Dia das Mães com as colaboradoras da emissora. O encontro foi marcado por um bate-papo descontraído e cheio de emoção, onde as participantes puderam compartilhar experiências, sentimentos e reflexões sobre a maternidade e o significado de ser mãe.

Após a conversa, as colaboradoras participaram de uma sessão de pintura em xícaras. Cada peça foi personalizada de forma única, simbolizando o amor, o carinho e a conexão especial que cada mãe carrega pelos filhos.

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A ação reforça o acolhimento, criatividade e valorização da maternidade, reforçando a importância das mães dentro e fora do ambiente de trabalho.