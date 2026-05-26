RECORD Rio Preto promove ação Maio Amarelo - Prevenção de Acidentes de Trânsito e Segurança nas Estradas Iniciativa reforça a conscientização dos colaboradores com objetivo promover a informação, cidadania e a valorização da vida

Divulgação RECORD Rio Preto

Os colaboradores da RECORD Rio Preto participaram de uma palestra em apoio à campanha Maio Amarelo, que busca conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito e da preservação da vida.

Houve um bate-papo com o inspetor Flavio Catarucci, da Polícia Rodoviária Federal, que compartilhou experiências vividas no dia a dia das rodovias e falou sobre a importância da responsabilidade de cada motorista para a redução de acidentes. Durante o encontro, foram abordados temas como direção defensiva, uso do celular ao volante, respeito aos limites de velocidade, consumo de álcool e a necessidade do uso correto do cinto de segurança.

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Além da palestra, os funcionários participaram de uma dinâmica interativa, promovendo momentos de reflexão e conscientização sobre atitudes no trânsito e seus impactos na vida das pessoas. O inspetor também ressaltou que pequenas atitudes podem salvar vidas e que a conscientização é fundamental para construir um trânsito mais seguro para todos. Essa ação tem como objetivo promover a informação, cidadania e a valorização da vida.