Representantes da Fundec visitam sede da RECORD São Paulo em agenda institucional Encontro apresentou a estrutura da emissora e reforçou a parceria com a RECORD Rio Preto

Divulgação RECORD Rio Preto

A RECORD São Paulo recebeu, nesta quarta-feira (12), representantes da Fundação Dracenense de Educação e Cultura (Fundec), instituição mantenedora de faculdades e escolas de Dracena, no interior de São Paulo, para uma visita institucional à sede da emissora. O grupo esteve acompanhado de Oscar Boso, gerente comercial da RECORD Rio Preto.

Durante a agenda, os representantes da Fundec conheceram a estrutura da RECORD São Paulo e acompanharam de perto a rotina de produção dos programas Hoje em Dia e Balanço Geral. A visita foi conduzida por Paulo Castro, supervisor de Comunicação, e Juliana Alonso, gerente Nacional de Rede.

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A iniciativa proporcionou aos visitantes uma visão mais ampla da estrutura e da atuação da RECORD, aproximando a instituição da emissora e fortalecendo a parceria construída por meio da RECORD Rio Preto.

Divulgação RECORD Rio Preto

Para Edson Hissatomi Kai, diretor executivo da Fundec, a oportunidade de conhecer de perto a estrutura da RECORD reforça a importância da parceria entre as instituições.

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“É muito importante para nós termos a emissora e suas afiliadas como parceiras, principalmente pela possibilidade de apresentar à população do Oeste Paulista as ações desenvolvidas pela Fundação e por nossas unidades escolares”, destaca.

A Fundec é responsável pela manutenção de faculdades e escolas em Dracena e atua na formação acadêmica e no desenvolvimento da região do Oeste Paulista.

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A força da RECORD e do regionalismo

Para Oscar Boso, gerente comercial da RECORD Rio Preto, visitas como essa permitem que clientes e parceiros conheçam melhor a dimensão da RECORD e compreendam as possibilidades proporcionadas pela integração entre a atuação regional e a estrutura nacional da emissora.

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“Com essas visitas, os clientes entendem ainda mais o tamanho da RECORD como unidade, com alcance nacional e internacional, abrindo novas possibilidades de negócios e, ao mesmo tempo, reafirmando a força do regionalismo da emissora local”, afirma.

A agenda reforça o compromisso da RECORD em estreitar relacionamentos com instituições e empresas de diferentes regiões do país, apresentando a força de sua estrutura, o alcance de sua comunicação e a capacidade de conectar iniciativas locais a uma rede de abrangência nacional.