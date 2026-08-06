RECORD Rio Preto recebe prefeito e superintendente de Rede da RECORD para encontro institucional Reunião abordou desenvolvimento regional, inovação, comunicação e o fortalecimento da parceria entre a emissora e o poder público

Divulgação RECORD Rio Preto

Na manhã desta quinta-feira (6), a diretora executiva da RECORD Rio Preto, Roberta Costa, recebeu o prefeito de São José do Rio Preto, Coronel Fábio Candido, e o superintendente de Rede da RECORD, André Dias, para um encontro institucional na sede da emissora.

A reunião teve como objetivo fortalecer o relacionamento entre a RECORD Rio Preto e a administração municipal, ampliando o diálogo sobre iniciativas que contribuam para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do município.

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Divulgação RECORD Rio Preto

Entre os assuntos discutidos esteve a Tec Summit, feira de tecnologia que consolida São José do Rio Preto como referência em inovação e empreendedorismo no interior paulista. Também foram abordados o papel dos veículos de comunicação na divulgação de iniciativas estratégicas para o município e a importância da parceria entre instituições para ampliar a visibilidade de projetos que impulsionam o crescimento regional.

O encontro reafirmou o compromisso da RECORD Rio Preto em manter um diálogo próximo com os diversos setores da sociedade, fortalecendo o relacionamento institucional e contribuindo para dar visibilidade a iniciativas que promovam o desenvolvimento da cidade e da região.