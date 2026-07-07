RECORD Guaíba leva estúdio de inverno à Serra Gaúcha durante temporada 2026 Evento segue até o dia 2 de agosto com atrações sextas, sábados e domingos na Praça João Corrêa

Divulgação RECORD Guaíba

A Record Guaíba iniciou, no dia 4 de julho, mais uma edição do Estúdio de Inverno, projeto especial realizado em Canela, na Serra Gaúcha. A iniciativa segue até o dia 2 de agosto, com apoio da Prefeitura de Canela e da Secretaria de Turismo do município, promovendo atrações todas as sextas-feiras, sábados e domingos na Praça João Corrêa, um dos principais pontos turísticos da cidade.

O espaço foi pensado para proporcionar uma experiência completa aos moradores e turistas que visitam a Serra durante o inverno. A grande atração é a neve, que transforma o estúdio em um cenário encantador e rende momentos especiais para toda a família. Além disso, o público pode aproveitar espaços para fotos, ativações e uma programação voltada ao entretenimento.

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Outro destaque são as Sunsets Record, realizadas sempre a partir das 17h, às sextas-feiras, sábados e domingos. Com apresentações de DJs convidados, o projeto oferece música, descontração e um clima especial para acompanhar o pôr do sol no coração de Canela.

Divulgação RECORD Guaíba

Neste primeiro final de semana de atividades, o comunicador Samuel Vettori e o repórter Gabriel Costa estiveram à frente das ações do projeto, produzindo conteúdos especiais diretamente da Serra Gaúcha e destacando a movimentação turística, os eventos, a gastronomia e as experiências que fazem da temporada de inverno um dos períodos mais importantes para a região.

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O Estúdio de Inverno integra o calendário de projetos especiais da Record Guaíba e reforça a presença da marca em um dos destinos mais procurados do Rio Grande do Sul durante a estação. A iniciativa amplia a conexão com a comunidade, turistas e parceiros comerciais por meio da produção de conteúdo multiplataforma e de ativações presenciais, valorizando o turismo, a cultura, a gastronomia e a economia da Serra Gaúcha.

Divulgação RECORD Guaíba

Ao longo das próximas semanas, o projeto seguirá acompanhando os principais eventos da temporada e convidando o público a viver a experiência do inverno em Canela, com neve, música e atrações especiais para todas as idades.

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Serviço

Período: 4 de julho a 2 de agosto de 2026.

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Dias de realização: sextas-feiras, sábados e domingos.

Local: Praça João Corrêa – Canela (RS).

Horário: das 11h às 21h.

Sunsets Record: a partir das 17h, com DJs convidados.