Ari Peixoto apresenta o Repórter Record Investigação Programa aborda assuntos de interesse público em documentários exclusivos e surpreendentes Repórter Record Investigação|Do R7 02/09/2025 - 18h25 (Atualizado em 02/09/2025 - 18h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ari Peixoto está à frente do Repórter Record Investigação Divulgação/RECORD

Ari Peixoto é jornalista, repórter e apresentador de televisão. Antes da carreira jornalística, foi oficial da Marinha Mercante. Formou-se pela Sociedade Unificada de Ensino Superior Augusto Motta, no Rio de Janeiro, e também possui atuação como fotógrafo.

Com mais de 40 anos de carreira, teve passagens pelas rádios Manchete FM e Tupi AM e, na televisão, trabalhou na TVE e na Rede Globo. Apresentou e mediou debates eleitorais e foi correspondente internacional em Buenos Aires, Jerusalém e repórter em Brasília (DF).

Ari chegou à RECORD em 2022 e, hoje, é repórter especial do Jornal da Record. Além disso, mantém um blog no R7.com, o Cabeça de Chave.