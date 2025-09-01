Repórter Record Investigação estreia com a história do sobrevivente do holocausto que escolheu viver no Brasil Com o primeiro episódio da nova temporada nesta segunda (1°), a atração viaja até a Alemanha para contar a história de George Legmann Repórter Record Investigação|Do R7 01/09/2025 - 12h39 (Atualizado em 01/09/2025 - 12h39 ) twitter

George Legmann nasceu em um campo de concentração e escolheu o Brasil para viver após o Holocausto Divulgação/RECORD

Uma das páginas mais tristes da História se mistura com a trajetória de George Legmann, de 80 anos é um de sete bebês que nasceram em um campo de concentração nazista e conseguiram sobreviver.

O episódio de estreia da nova temporada do Repórter Record Investigação, apresentado por Ari Peixoto, conta a incrível jornada desse homem que, após a Segunda Guerra Mundial, escolheu o Brasil como seu novo lar. “Eu sempre me pergunto: ‘Por que eu sobrevivi?’. No Holocausto, crianças não sobreviviam”, afirma George.

Em 1944, a sua família de origem judia foi levada da Romênia para Dachau, um campo de concentração na Alemanha considerado o primeiro de trabalho forçado do país. A mãe dele, Elisabeta Török Legmann, foi deportada grávida. “Ela queria abortar, porque, pelos rumores, não ia sobreviver ninguém”, explica Irene Legmann, esposa de George.

A equipe do Repórter Record Investigação foi conhecer o local onde a mãe de George enfrentou os momentos que marcaram a vida dela para sempre. “Ele nasceu um prisioneiro”, explica a pesquisadora e escritora alemã Edith Raim.

‌



O repórter André Tal entrou nas cabanas parcialmente preservadas em Kaufering - chamado de “campo-satélite” de Dachau. As condições precárias impressionam e nos transportam para uma rotina desumana, marcada pelo trabalho exaustivo e punições arbitrárias. “Havia 200 mil prisioneiros em todo o complexo de Dachau. Eram pessoas de 14 nacionalidades diferentes. 41.500 morreram aqui e nos 140 campos satélite”, conta Gabriele Hammermann, diretora do Memorial do Campo de Concentração de Dachau.

A descoberta de que uma mulher estava esperando um filho dentro do campo de concentração trouxe medo e esperança. Uma mulher, não: sete. E, mesmo diante de uma situação tão dramática, todas conseguiram ter os filhos dentro de Dachau. “Esses sete bebês são os sobreviventes mais jovens de um campo de concentração na História”, afirma Karl Freller, diretor da Fundação de Memoriais da Baviera.

‌



Tudo o que aconteceu em Dachau criou laços fortes entre os sobreviventes. George considera Leslie Rosenthal, 80 anos, seu irmão “de leite”. A mãe do menino ficou muito doente depois do parto. Por isso, Elisabeta decidiu ajudar a amamentar o bebê que acabara de nascer. “Sempre que eu encontro o Leslie, ele se lembra da mãe dele e eu me lembro da minha mãe. E a gente reconta a história para ser contada para as novas gerações”, diz George, emocionado.

O Repórter Record Investigação revela os detalhes surpreendentes de como, afinal, as sete mulheres conseguiram sobreviver e proteger os filhos durante a Segunda Guerra Mundial. E como a família de George foi capaz de refazer a vida depois da guerra e vir para o Brasil, país onde se estabeleceram definitivamente.

Você vai entender todos os detalhes desta história surpreendente no Repórter Record Investigação, que vai ao ar nesta segunda (1º), às 22h45.