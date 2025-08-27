Logo R7.com
Repórter Record Investigação

Conheça o programa Repórter Record Investigação

Atração aborda assuntos de interesse público em documentários exclusivos e surpreendentes

Repórter Record Investigação|Do R7

O Repórter Record Investigação já conquistou diversos prêmios ao longo da sua existência Divulgação/RECORD

O Repórter Record Investigação traz denúncias exclusivas e grandes matérias sobre assuntos polêmicos que interferem na vida dos brasileiros.

Sob o comando de Ari Peixoto, o programa tem a missão de desvendar temas de interesse público.

Além da repercussão entre os telespectadores, o Repórter Record Investigação já teve a sua importância reconhecida por diversos prêmios conquistados ao longo da sua existência.

A atração vai ao ar nas noites de segunda-feira, a partir das 22h45, na tela da RECORD.

