Conheça o programa Repórter Record Investigação
Atração aborda assuntos de interesse público em documentários exclusivos e surpreendentes
O Repórter Record Investigação traz denúncias exclusivas e grandes matérias sobre assuntos polêmicos que interferem na vida dos brasileiros.
Sob o comando de Ari Peixoto, o programa tem a missão de desvendar temas de interesse público.
Além da repercussão entre os telespectadores, o Repórter Record Investigação já teve a sua importância reconhecida por diversos prêmios conquistados ao longo da sua existência.
A atração vai ao ar nas noites de segunda-feira, a partir das 22h45, na tela da RECORD.