Rio: Botafoguense continua internado após ser agredido por um guarda municipal com cassetete

George Soares , de 44 anos, continua internado no Hospital Salgado Filho, no Méier, na zona norte do Rio de Janeiro, após ser agredido por um guarda municipal com um cassetete, no último jogo da Libertadores entre Botafogo x Peñarol, na última quarta-feira (23), no Engenhão, na mesma região.

Imagens da câmera de segurança de uma rua registraram o momento da abordagem. A Guarda Municipal, informou, por meio de uma nota, que afastou o agente das ações na rua enquanto apura se houve excesso na abordagem. Também disse que, na dispersão do jogo, diversos objetos foram arremessados contra os agentes.

O sobrinho da vítima afirma que outras pessoas também foram agredidas pelo agente. Nas imagens é possível ver uma mulher caída no chão.

A família pede que a polícia analise as imagens, que irão ajudar na cronologia dos fatos.