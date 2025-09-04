Gabriel Vivan promete surpreender como Efraim em A Vida de Jó: ‘Bem diferente do Davi e do Abias’ Depois dos trabalhos na superprodução Reis, ator encara um novo desafio na minissérie Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 04/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/09/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gabriel Vivan interpreta Efraim na minissérie A Vida de Jó Divulgação/Seriella Productions

Após viver Davi e Abias na superprodução Reis (2022), Gabriel Vivan está no elenco de A Vida de Jó como Efraim, filho de José (Fernando Pavão) e Azenate (Francisca Queiroz), e irmão de Manassés (Hall Mendes) e Raquel (Mah Duarte). Em entrevista ao site oficial, o ator diferenciou o personagem e destacou a relação com o elenco nos bastidores.

“O Efraim é bem diferente do Davi e do Abias, primeiramente porque ele é um egípcio. E essa é a parte boa da profissão de ator, gostamos de ser desafiados”, contou.

Até então, Vivan só tinha interpretado israelitas, por isso se dedicou aos estudos da cultura egípcia para construir Efraim durante a preparação. “Foi bem gostoso entrar nesse universo para entender a origem do personagem. Eu assisti ao filme da RECORD, José do Egito, acompanhei documentários, fiz leituras sobre as tradições e costumes. Fui bebendo de várias fontes para poder me situar no contexto”.

A caracterização também foi inédita para o ator que, pela primeira vez, se viu com um corte de cabelo tão curto. “Foi bem inusitado, porque eu nunca tive o cabelo assim. Demorei para me acostumar, mas é normal, entra na questão de ficar totalmente diferente para um novo papel”.

Na minissérie, o ator contracena com amigos de longa data, como Hall Mendes. “Ele é um irmão na ficção e na vida. Pertencemos ao mesmo grupo de amigos e nos vemos todo fim de semana. Começamos até a ter birras que irmãos de verdade têm”, brincou.

E a boa relação nos bastidores se estende ainda para Francisca Queiroz, Fernando Pavão e Mah Duarte, que fazem parte do núcleo familiar de Efraim na trama.

“Foi um dos trabalhos mais rápidos que já fiz, mas com uma das conexões mais intensas também. Eu conhecia a Chica dos bastidores e, dessa vez, criamos um vínculo forte. Pude perceber o quanto ela é carismática e querida. O Pavão tem um jeito mais quieto, mas é um cara superamoroso e presente. A Mah Duarte se mostrou um amor logo em nossa primeira interação, ela é incrível também. Na primeira preparação que tivemos juntos, já construímos essa família com muito carinho”.

Para finalizar, Vivan adiantou o que está por vir na trama: “Pela parte do núcleo egípcio, o público pode esperar movimento. E da minha parte, do Efraim, é um personagem que foge do que eu já vinha fazendo. Sempre procuro deixar uma marca pessoal em meus trabalhos. Então espero que as pessoas gostem porque nos dedicamos bastante”.

A Vida de Jó é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini. A minissérie já está disponível no Univer Vídeo e estreia dia 15 de setembro na RECORD.