Giuseppe Oristanio exalta caracterização de Jacó para a minissérie A Vida de Jó: 'Incrível' Ator passou pelo processo de envelhecimento para dar vida ao patriarca de 80 anos Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 05/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/09/2025 - 02h00 )

Giuseppe Oristanio interpreta Jacó na minissérie Reprodução/Instagram

Giuseppe Oristanio chega em A Vida de Jó como Jacó, pai de José (Fernando Pavão) e avô de Jó (Enzo Krieger). Na trama, o patriarca do clã numeroso é uma referência de sabedoria e fé. Em entrevista ao site oficial, o ator ressaltou a caracterização do personagem e relembrou as gravações da minissérie.

“O processo foi ótimo, é um personagem importante, que exigiu muito de mim. Foi um período curto, mas intenso de gravações. E eu, honestamente, saí muito recompensado com o resultado que atingimos”.

Para viver Jacó, um patriarca de 80 anos, Giuseppe passou pelo processo de envelhecimento durante a caracterização. “Fizemos uma maquiagem com duração de mais de uma hora porque envolve a colocação de rugas, silicones, colas, além da barba que é colocada fio a fio. É incrível. Gostaria de ressaltar a qualidade da equipe. Ao longo dos anos, eles desenvolveram as técnicas e são craques nesse tipo de trabalho. Estou muito ansioso e curioso para ver no ar”.

Ator passou pelo processo de envelhecimento para viver Jacó Reprodução/Instagram

Giuseppe é um ator consolidado, mas preza pela preparação para construir seus papéis. “É usual que a gente tenha um período, mesmo que curto, de estudo. Primeiro para entender as circunstâncias da minissérie e depois porque o nosso trabalho é esse: nos preparar para fazer um personagem. E isso não depende de ser jovem ou velho, todo tipo de trabalho, por mais experiente que você seja, exige uma boa dose de preparação”.

Nos bastidores da minissérie, o intérprete de Jacó pôde rever os antigos colegas e conhecer outros. “Essa interação é excelente porque muitos atores eu já conhecia de outros trabalhos, estou na RECORD há mais de 20 anos. Mas até com os novos, foi muito legal. Só encontrei pessoas boas e interessadas. E é como eu gosto que as coisas sejam, profissionais e divertidas”.

O ator ainda elencou os pontos que tornam A Vida de Jó um belíssimo projeto. “Teremos toda a qualidade, desenvolvimento técnico e artístico, que são típicos dos trabalhos da RECORD e da Seriella Productions. Já a história que todo mundo conhece, será contada de um outro ponto de vista. O básico permanece, mas veremos nuances no trabalho que são bem interessantes. E, além de tudo, está lindíssimo. Quem for assistir, e eu convido o público a isso, não perde por esperar. Vai ver uma obra de grandíssima qualidade e de muita fé”.

A Vida de Jó é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini. A minissérie já está disponível no Univer Vídeo e estreia dia 15 de setembro na RECORD.