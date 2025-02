Paula Mattos anuncia turnê internacional e adianta o que está por vir no Acerte ou Caia!: ‘Dinâmica incrível’ Cantora ressaltou o quanto foi divertido participar do programa e conhecer Tom Cavalcante pessoalmente Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 08/02/2025 - 12h10 (Atualizado em 08/02/2025 - 12h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Paula Mattos traz novidades para os fãs de música sertaneja Divulgação/RECORD

Paula Mattos deixou os palcos por um dia para encarar o Acerte ou Caia! e conhecer Tom Cavalcante. Em entrevista ao site oficial, a cantora ressaltou o quanto foi divertido participar do programa e adiantou o que está por vir em sua carreira nacional e internacional na música.

“Foi maravilhoso e uma experiência única gravar o Acerte ou Caia!. Eu amei, a dinâmica do programa é incrível, me diverti muito. Aproveitei um pouquinho do Chile, queria ter ficado mais tempo para conhecer todos os pontos turísticos, mas por conta dos compromissos de trabalho não fiquei muito”, contou.

A gravação do programa foi a oportunidade perfeita para Paula conhecer Tom Cavalcante pessoalmente. “Eu o assisto nas telinhas desde que me entendo por gente, amo o trabalho dele. Foi uma alegria conhecê-lo, ele é sensacional”.

A cantora estudou para participar do game, mas ainda assim ficou apreensiva com o temido buraco. “Li sobre conhecimentos gerais para chegar mais preparada, mas fiquei um pouco nervosa porque não sabia o que ia encontrar se eu caísse”.

‌



Paula também fez boas amizades nos bastidores com Ary França, Bela Fernandes, Cyntia Benini, Fabrício Werdum, Juliano Laham, Leidy Elin, Paula Mattos, Projota, Sidney Santiago, Túlio Maravilha e Vannessa Gerbelli. “Conheci pessoas incríveis, foi bom demais essa troca. Compartilhamos coisas sobre a vida e trabalho”.

Já para os fãs, a artista garantiu um ano de muito trabalho: “Com shows, turnê internacional, lançamentos e muitas novidades”.

‌



O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Confira o elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (9)

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O combo perfeito para a sua tarde na RECORD já está batendo na porta! Tem game show e um grande elenco para garantir muita diversão para toda a família. Sob o comando de Tom Cavalcante, o Acerte ou Caia! deste domingo (9) reúne atores, cantores, ex-realities e atletas para a competição que pode garantir um prêmio de até R$300 mil. Confira a seguir! Arte/R7